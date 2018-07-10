Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yeni bir Türkiye hikayesi yazacağız

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Berat Albayrak, "Bütçe ve mali disiplini daha da iyi bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi. Enflasyonun tek haneye indirilmesi için yoğun mesai harcayacaklarını söyleyen Albayrak, "Yeni bir Türkiye hikayesi yazacağız" ifadesini kullandı.

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı görevine getirilen Berat Albayrak, görevi eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan devraldı.

© REUTERS / Ümit Bektaş Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ilk mesaj

Albayrak, görev devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Burada Naci Bey gibi bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur meselesi. Burada bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ağır, büyük bir sorumluluk. Biz 16 senedir çok büyük devrimler gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Bütçe ve mali disiplin hususundaki duruşu bundan sonra aynı şekilde değil, daha da iyi bir şekilde devam etmesi için çok dinamik ve aktif bir şekilde gece gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONUN TEK HANEYE İNDİRİLMESİ İÇİN MESAİ HARCAYACAĞIZ'

Görevlerin gelip geçici olduğunu belirten Albayrak, "Bugün bir makam yarın başka bir makam" dedi.

Albayrak daha sonra eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Hazine'yi teslim aldı. Albayrak düzenlenen törende, "Para politikasında Türkiye daha güçlü bir döneme girecek. Enflasyonun tek haneye indirilmesi için çok yoğun mesai harcayacağız. Yeni bir Türkiye hikayesi yazacağız" diye konuştu.

Albayrak, "İstikrarlı büyüme için Türkiye'nin ihtiyacı olan yapısal değişim için çok daha hızlı adımlar atacağız. Piyasa ekonomisi kuralları içinde küresel sistemle daha entegre bir ilişki içine gireceğimiz süreci yaşayacağız. Ayakları daha yere basan bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak" dedi.