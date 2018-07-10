Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yeni bir Türkiye hikayesi yazacağız

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı görevine getirilen Berat Albayrak, görevi eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan devraldı.
Bakan Albayrak, "Bütçe ve mali disiplin hususundaki duruşu bundan sonra aynı şekilde değil, daha da iyi bir şekilde devam etmesi için çok dinamik ve aktif bir şekilde gece gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.
'ENFLASYONUN TEK HANEYE İNDİRİLMESİ İÇİN MESAİ HARCAYACAĞIZ'
Albayrak daha sonra eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Hazine'yi teslim aldı. Albayrak düzenlenen törende, "Para politikasında Türkiye daha güçlü bir döneme girecek. Enflasyonun tek haneye indirilmesi için çok yoğun mesai harcayacağız. Yeni bir Türkiye hikayesi yazacağız" diye konuştu.
Albayrak, "İstikrarlı büyüme için Türkiye'nin ihtiyacı olan yapısal değişim için çok daha hızlı adımlar atacağız. Piyasa ekonomisi kuralları içinde küresel sistemle daha entegre bir ilişki içine gireceğimiz süreci yaşayacağız. Ayakları daha yere basan bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)