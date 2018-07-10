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    Kemer'e Rus turist akını başladı

    ATOR: Tur operatörleri Dünya Kupası’ndan sonra Türkiye turları satışında artış bekliyor

    DHA/LEVENT YENİGÜN
    Ekonomi
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    Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), tur operatörlerinin 2018 Dünya Kupası’ndan sonra Türkiye turları satışında artış beklediklerini, bu turlarla ilgili taleplerde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre şimdiden yüzde 72’lik artış olduğunu bildirdi.

    Antalya-Rus turist
    © AA / Gülsem Adam
    ATOR: Türkiye’ye giden Rus turist sayısı 5 ayda neredeyse yüzde 50 arttı
    ATOR'un açıklamasında, "Türkiye'ye yaz turları taleplerinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 72'lik artış var. 2018 Dünya Kupası nedeniyle Rusların birçoğu ‘futbol ateşi' ile ilgili işlerde istihdam edilmiş durumda, evde futbol izlemek isteyen kişilerin bir kısmıysa turnuvadan sonraki dönem için tur satın aldı" ifadelerine yer verildi.

    Tur operatörlerinin verilerine göre Türkiye turları bu yıl, uçak benzin fiyatlarındaki artışa ve dış ortaklar için yakıt desteği programındaki şartların değişimine bağlı olarak en fazla yüzde 10'luk artış gösterdi.

    Açıklamada, "Türkiye bu yılın temmuz ve ağustos aylarında seferler için ödeme yapmıyor, oysa geçen yıl ulaşım organizatörleri sefer başı 6 bin dolar almıştı. Yine de uçuş anında uçaklardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşıyor" dendi.

    Talebin, Rus tur operatörlerinin ve Türk otelcilerin çeşitli indirim ve kampanya uygulamalarından dolayı da arttığı kaydedilen açıklamada, "Otelciler sürekli olarak konaklamada indirim ve kampanya uygulamalarına gidiyor, böylelikle fiyatlar düşmüş oluyor ve durum rezervasyonları teşvik ediyor. Fakat bu genelde yeni otellere mahsus bir uygulama. Üst düzey oteller zaten çok yoğun ve stop-sale koyuyor" ifadeleri kullanıldı.

     

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    Etiketler:
    turist, ATOR
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