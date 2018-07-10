ATOR: Tur operatörleri Dünya Kupası’ndan sonra Türkiye turları satışında artış bekliyor

Tur operatörlerinin verilerine göre Türkiye turları bu yıl, uçak benzin fiyatlarındaki artışa ve dış ortaklar için yakıt desteği programındaki şartların değişimine bağlı olarak en fazla yüzde 10'luk artış gösterdi.
Açıklamada, "Türkiye bu yılın temmuz ve ağustos aylarında seferler için ödeme yapmıyor, oysa geçen yıl ulaşım organizatörleri sefer başı 6 bin dolar almıştı. Yine de uçuş anında uçaklardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşıyor" dendi.
Talebin, Rus tur operatörlerinin ve Türk otelcilerin çeşitli indirim ve kampanya uygulamalarından dolayı da arttığı kaydedilen açıklamada, "Otelciler sürekli olarak konaklamada indirim ve kampanya uygulamalarına gidiyor, böylelikle fiyatlar düşmüş oluyor ve durum rezervasyonları teşvik ediyor. Fakat bu genelde yeni otellere mahsus bir uygulama. Üst düzey oteller zaten çok yoğun ve stop-sale koyuyor" ifadeleri kullanıldı.
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