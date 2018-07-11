Juventus Ronaldo'yu transfer etti, Fiat işçileri grev ilan etti

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a transferi İtalyan futbolseverleri heyecanlandırdı. Ancak Juventus'un sahibi Andrea Agnelli'nin patronu olduğu Fiat otomotivin işçileri, yılladır kendilerine zam yapılmazken Ronaldo için toplam 400 milyon euro harcanacak olması karşısında greve gidiyor.

Ronaldo transferi, İtalya'nın Torino kentinin bir numaralı kulübü Juventus'a bayramı yaptırırken Fiat fabrikalarının işçilerini öfkelendirdi.

Fiat workers in the Italian town of Melfi are so angry over Juventus buying Cristiano Ronaldo they are going on strike.



Here's why: https://t.co/E7fm4GpFTw pic.twitter.com/JWdsYa3cZP — ESPN FC (@ESPNFC) 11 Temmuz 2018

İtalyan medyasına göre hem Juve'nin hem de Fiat'ın sahibi Andrea Agnelli'nin satın aldığı Ronaldo paketinin toplam faturası 340-400 milyon euro arası.

Real Madrid'e Ronaldo'nun bonservisi için 112 milyon euro ödeyen 'İtalyan futbolunun yaşlı hanımefendisi', Portekizli yıldıza da 4 yılda net gelir olarak 120 milyon euro verecek. Bunun üzerine vergi ve diğer masraflar eklendiğinde brüt 240-300 milyon euroyu bulacak. Yani toplam fatura 400 milyon euro civarında olacak.

Juventus chairman Andrea Agnelli: ‘My project to reshape European football’. He describes #Juventus, and Fiat, of which the Agnellis hold a 30% stake in the merged carmaker with Chrysler, as “literally part of the DNA of the family” #FootballBusiness https://t.co/4xC0dtsT2m — Łukasz Bączek (@Lu_Class_) 10 Temmuz 2018

Üstelik bunun 30 milyon eurosu doğrudan Fiat'ın kasasından çıkacak. Ronaldo'nun bunun karşılığında otomotiv firmasının reklam yüzü olacağı söyleniyor.

Maaşları dondurulmuş halde olan, yıllardır zam alamayan Fiat işçileri için bu haberler bardağı taşıran damla oldu.

Workers at Fiat to strike over Juventus signing of Ronaldo, financed by Fiat and club owner Andrea Agnelli, while salaries at the Italian carmaker remain frozen.https://t.co/TVHdGJk1LU — Owen Conlon (@ConlonOwen) 11 Temmuz 2018

Güneydeki Melfi kentindeki Fiat fabrikalarında sendika, Ronaldo'nun transferini protesto için 15 Temmuz akşamından 17 Temmuz sabahına dek grev ilan etti.

The factory, which is also controlled by the Agnelli family, has announced industrial action as a response to the transfer deal https://t.co/Y2wocmKqv2 — The42.ie (@The42_ie) 11 Temmuz 2018

© REUTERS / Massimo Pinca/File Photo Juventus'a transfer olan Ronaldo'dan Real Madrid taraftarına veda mektubu

''Yıllardır işçilerden ekonomik düzeyde devasa fedakarlıklar talep eden şirketin bir futbolcu satın almak için yüz milyonlarca euro harcaması kabul edilemez'' çıkışını yapan sendika ''Bu adil midir? Bir kişi milyonlar kazanırken binlerce ailenin maaşlarıyla ayın ortasını bile getirememesi adil midir'' diye sordu.

'SİZE SERVET BİZE SEFALET'

''Hepimiz aynı işverenin çalışanlarıyız ama daha önce hiç böylesine devasa bir toplumsal uçurumda kalmamıştık, bu adil ve eşit olmayan muamele kabul edilemez ve edilmeyecektir'' vurgusu yapan sendika, şu saptamada bulundu:

© REUTERS / Tatyana Makeyeva Facebook, 10 milyon dolarlık reality şov için Ronaldo'yla görüşme yapıyor

''Fiat şirketi servetini işçilerine borçludur ama yöneticileri zenginlik içindeyken işçilerin karşılığında aldığı sefalettir.''

'BİR KİŞİYE DEĞİL GELECEĞE YATIRIM YAPIN'

İşçiler şirket yöneticilerine tek bir kişiyi zengin etmek yerine binlerce kişinin geleceğini garanti edecek otomobil modellerine yatırım yapma tavsiyesinde bulundu.