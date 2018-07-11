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18:55 12 Temmuz 2018
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    2018 FIFA Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo

    Juventus Ronaldo'yu transfer etti, Fiat işçileri grev ilan etti

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a transferi İtalyan futbolseverleri heyecanlandırdı. Ancak Juventus'un sahibi Andrea Agnelli'nin patronu olduğu Fiat otomotivin işçileri, yılladır kendilerine zam yapılmazken Ronaldo için toplam 400 milyon euro harcanacak olması karşısında greve gidiyor.

    Ronaldo transferi, İtalya'nın Torino kentinin bir numaralı kulübü Juventus'a bayramı yaptırırken Fiat fabrikalarının işçilerini öfkelendirdi.

    İtalyan medyasına göre hem Juve'nin hem de Fiat'ın sahibi Andrea Agnelli'nin satın aldığı Ronaldo paketinin toplam faturası 340-400 milyon euro arası.

    Real Madrid'e Ronaldo'nun bonservisi için 112 milyon euro ödeyen 'İtalyan futbolunun yaşlı hanımefendisi', Portekizli yıldıza da 4 yılda net gelir olarak 120 milyon euro verecek. Bunun üzerine vergi ve diğer masraflar eklendiğinde brüt 240-300 milyon euroyu bulacak. Yani toplam fatura 400 milyon euro civarında olacak.

    Üstelik bunun 30 milyon eurosu doğrudan Fiat'ın kasasından çıkacak. Ronaldo'nun bunun karşılığında otomotiv firmasının reklam yüzü olacağı söyleniyor.

    Maaşları dondurulmuş halde olan, yıllardır zam alamayan Fiat işçileri için bu haberler bardağı taşıran damla oldu.

    Güneydeki Melfi kentindeki Fiat fabrikalarında sendika, Ronaldo'nun transferini protesto için 15 Temmuz akşamından 17 Temmuz sabahına dek grev ilan etti.

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS / Massimo Pinca/File Photo
    Juventus'a transfer olan Ronaldo'dan Real Madrid taraftarına veda mektubu
    ''Yıllardır işçilerden ekonomik düzeyde devasa fedakarlıklar talep eden şirketin bir futbolcu satın almak için yüz milyonlarca euro harcaması kabul edilemez'' çıkışını yapan sendika ''Bu adil midir? Bir kişi milyonlar kazanırken binlerce ailenin maaşlarıyla ayın ortasını bile getirememesi adil midir'' diye sordu.

    'SİZE SERVET BİZE SEFALET'

    ''Hepimiz aynı işverenin çalışanlarıyız ama daha önce hiç böylesine devasa bir toplumsal uçurumda kalmamıştık, bu adil ve eşit olmayan muamele kabul edilemez ve edilmeyecektir'' vurgusu yapan sendika, şu saptamada bulundu:

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS / Tatyana Makeyeva
    Facebook, 10 milyon dolarlık reality şov için Ronaldo'yla görüşme yapıyor
    ''Fiat şirketi servetini işçilerine borçludur ama yöneticileri zenginlik içindeyken işçilerin karşılığında aldığı sefalettir.''

    'BİR KİŞİYE DEĞİL GELECEĞE YATIRIM YAPIN'

    İşçiler şirket yöneticilerine tek bir kişiyi zengin etmek yerine binlerce kişinin geleceğini garanti edecek otomobil modellerine yatırım yapma tavsiyesinde bulundu.

    Etiketler:
    grev, sendika, Fiat Chrysler, Andrea Agnelli, Cristiano Ronaldo, Melfi, Torino, İtalya
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