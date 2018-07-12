TÜSİAD Başkanı Bilecik: Artık zaman kaybedecek lüksümüz yok

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin zaman kaybedecek lüksü olmadığını vurgularken "İyi dış politika kuvvetli ekonomi için olmasa olmazdır. Bir an önce programların hayata geçirilmesi, bu programların uygulamaya konması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik yeni kabinenin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

'YÜKSEK STANDARTLARDA DEMOKRASİ YÖNETİMİ'

© REUTERS / Thomas White Dolar, yeni kabineyle yükseldi

Salı günü Bloomberg HT'ye konuşan Bilecik, daha kuvvetli makro ekonomik prorgamların uygulamaya konması gerektiğini belirterek "Yeni bir süreç, yeni bir deneyim başladı, özel sektörden katılımın daha fazla olduğu bir sistemi izliyoruz. Bunun olumlu neticileri olmasını temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz dönemde dünyada gerek demokrasi, gerek teknoloji ve gerek ekonomi için farklı bir sınav dönemindeyiz, daha yüksek standartlarda demokrasi yönetimine ihtiyaç var. Daha kuvvetli makro ekonomik istikrarı ortaya koyan programı da uygulamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bilecik açıklamasına "Sayın (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak ve özel sektörden değerli Bakanımız eminim makro ekonomik istikrarı koruyan, enflasyon başta olmak üzere problemleri geride bırakacak önemli ekonomi programını ortaya koyacaklardır" şeklinde devam etti.

Bilecik, ekonominin yanı sıra dış dünyayla olan diplomatik ilişkilerin de önemli olduğuna dikkat çekerek "İyi dış politika kuvvetli ekonomi için olmasa olmazdır. Artık zaman kaybedecek lüksümüz yok, bir an önce programların hayata geçirilmesi, bu programların uygulamaya konması gerekir" yorumunu yaptı.