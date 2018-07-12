Moody's'ten TCMB uyarısı: Kredi notu için olumsuz etki

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugün müşterilerine gönderdiği bilgi notunda, TCMB'nin bağımsızlığı konusunda duyduğu endişeleri dile getirdi. Moody's, TCMB'nin etkinliğine yönelik zorlukların Türkiye'nin kredi notu için negatif olacağı uyarısında bulundu.

TCMB'nin yönetimine ilişkin yapılan değişikliklerin Banka'nın para politikasını sıkılaştırma azminin önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğine işaret ettiğini belirten Moody's, "Merkez Bankası'nın Türkiye ekonomisi ve finansal sisteminde büyüyen dengesizlikleri düzeltmedeki rolünün önemi dikkate alındığında Banka'nın etkinliğine yönelik daha fazla zorluk, meydan okumalar kredi notu için açık bir şekilde negatif" ifadelerini kullandı.

‘YENİ HÜKÜMETİN HANGİ EKONOMİ POLİTİKALARI İZLEYECEĞİ ŞU ANDA NET DEĞİL’

Moody's TCMB'nin ve diğer kamu kurumlarının bağımsızlıklarına yönelik girişimlere dair herhangi bir algının oluşmasını yatırımcı endişelerinin alevlenmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Moody's ayrıca, yeni hükümetin hangi ekonomi politikalarını izleyeceğinin şu anda net olmadığını da vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında yapılan düzenlemelerle birçok yeni adım atılmıştı. Yeni düzenlemelere göre, TCMB başkan yardımcıları, Merkez Bankası Başkanı'nın önerisi olmadan atanabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün yaptığı açıklamalarda, Merkez Bankasının hareket alanını genişleteceklerini söyleyip "Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak" ifadesini kullanmıştı.