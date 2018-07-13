Fransa Maliye Bakanı: Fransa ile Almanya'yı kimse bölemeyecek

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret konusunda tam birlik içinde olduğunu ve ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditleri karşısında birliğin 'bölünmeyeceğini' söyledi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire AB ülkelerinin maliye bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Bakana ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen gümrük vergilerini AB'de üretilen otomobillere yönelik genişletme tehdidi soruldu.

Le Maire AB'nin buna karşı 'birleşmiş bir tutum' içinde olduğunu savundu.

'GÜMRÜK VERGİLERİNİN YÜKSELTİLMESİNE KARŞI DOĞRU YANITIN AB'NİN BİRLİĞİ OLDUĞUNUN HERKES FARKINDA'

Fransız bakan " Fransa ile Almanya'yı kimse bölemeyecek. Asla, asla, asla. Ve kimse AB üyesi ülkeleri bölemeyecek. Gümrük vergilerinin yükseltilmesine karşı doğru yanıtın Avrupa ülkelerinin birliği olduğunun herkes farkında" ifadelerini kullandı.