Gazprom, Türk Akımı’nın yüzde 66’sı tamamlandı

Gazprom’dan yapılan açıklamada Türk Akımı’nın denizden geçen kısmındaki iki boru hattının da yüzde 66’sının tamamlandığı aktarıldı.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Sırbistan’ın Rusya Büyükelçisi Slavenko Terziç arasında gerçekleşen görüşme ardından yapılan açıklamada “Türk Akımı’nın denizden geçen kısmındaki iki boru hattının da 1230 kilometreden fazlası döşendi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve Rus gazının Sırbistan’a sevkiyatı konusu ele alındı.

Türk Akımı’nın inşasına Mayıs 2017’de başlanmıştı. Proje ile 2019 sonunda sevkiyata başlanması planlanıyor.

Miller, daha önce Türk Akımı’nın ikinci hattının 2020 yılı başlarında Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’dan geçebileceğini söylemişti.

Açıklamada ayrıca “Taraflar Sırbistan’daki Rus gazı talebinin artışına değindi. İlk verilere göre, 1 Ocak-12 Temmuz 2018 döneminde Sırbistan’a geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.3 daha fazla olarak 1.2 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapıldı. Görüşmede Gazprom’un Sırbistan’da gerçekleştirdiği projeler de ele alındı” ifadeleri kullanıldı.