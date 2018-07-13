Rusya: İran’la petrol karşılığı mal takası ile ilgileniyoruz

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya’nın İran’la petrol karşılığı mal ve hizmet takası programı ile hâlâ ilgilendiğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Aleksandr Novak, ABD'nin İran'dan petrol alınmasına ilişkin yaptırım tehditlerinin Rusya'nın İran'la petrol anlaşmasından cayması ihtimali olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Novak "İlişkilerimizi geliştirmek ve ticaret hacmini arttırmak için İran'ın Rusya'dan mal ve hizmet almasını, Rusya endüstrisine siparişlerin verilmesini istiyoruz" dedi.

Novak, Rusya'nın petrol karşılığı mal takas programının devam etmesiyle ilgilendiğini, programın Rus malları için pazarı genişlettiğini kaydetti ve "Petrol karşılığı mal takas programında ne Rusya devleti ne de Rus şirketler petrol alıyor. Bizim yeterince petrolümüz var" ifadelerini kullandı.

Novak, Rusya'nın İran'la petrol karşılığı mal ve hizmet takasına ilişkin olası anlaşmaya yönelik hukuki konular üzerinde çalıştığını ekledi.

Moskova ile Tahran, İran petrolünün Rusya Enerji Bakanlığı üzerinden dünya pazarına sevkiyatına yönelik anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde ilk petrol tankeri Kasım 2017'de gönderilmişti. Ancak bu yıl başından beri nihai alıcılar olmadığı için belirlenen program dahilinde sevkiyat yapılamadığı belirtilmişti. Novak da anlaşmanın 5 yıl uzatılmasını söylemişti.