Barclays'den dolar/TL tahmini: 5.25 seviyesine çıkabilir

Kurda yaşanan son dalgalanmalar sonrasında uluslararası kuruluşlardan peş peşe açıklamalar geliyor. İngiliz bankası Barclays'e göre dolar/TL bu yılın son çeyreğinde 5 seviyesini görecek. Barclays, yılın üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 4,95 seviyesinde olacağını öngördü. Bankanın tahminlerine göre yılın sonunda ise dolar/TL 5.10 seviyesinde olacak.

Bloomberg'de yer alan habere göre banka, dolar/TL kurunun 2019 yılının ilk iki çeyreğinde de yukarı yönlü ivmesini koruyacağı görüşünde. Buna göre gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda kurun 5.15 olacağını öngören banka, yılın ikinci çeyreğinin sonunda ise dolar/TL'nin 5.25 seviyesine çıkacağını tahmin etti.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü sabah saatlerinde Asya piyasalarında görülen hareketlilikle 4.9743'lük seviye ile dolar/TL rekor tazelemişti.