Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Devletin çok münbit toprakları var, bunları kiralamaya açmak istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz" dedi. Pakdemirli ayrıca "Devletin çok münbit toprakları var. Bunları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak istiyoruz" diye konuştu.
AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Pakdemirli, tarımda yaşanan sıkıntıları bildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Ortak dert nedir, çok çok harcayıp az az kazanıyoruz. Az az harcayıp çok çok kazanmamız lazım. Bunun için yapısal değişikliğe ihtiyaç var. Kafalarımızın da değişmeye ihtiyacı var. Yapısal değişiklik gerektirmeyen problemleri hemen çözeceğiz. 'Zor diye bir şey yok' diyorum bürokratlarıma, eğer milletin, memleketin, üreticinin, tüketicinin faydasınaysa. Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz. Üretici olmayan milyonlarca vatandaşımız var. Onlar da evlerine götürdükleri fileleri doldururken biraz daha rahat edecek, ateş pahası filelerle evlerine gitmeyecek. Bunları da çok ince ayrıntılı kontrol ediyor olacağız."
Tarım ve ormanın ayrı bakanlıklarda olduğunu, şimdi ise su ve toprağı birleştireceklerini belirten Pakdemirli, "Devletin çok münbit toprakları var. Bunları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak istiyoruz. Burada işte kooperatifleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tek kişinin, 3 — 5 kişinin yetmeyeceği güçlerde bu kiralamaları yapıp çok büyük arazilerde, ölçek ekonomisine uygun tarımı, hayvancılığı yapma imkanımız olacak" diye konuştu.
Pakdemirli, devletin çok büyük arazilerin üzerinde olmaması gerektiğine işaret ederek, bunların vatandaşa verilmesi gerektiğini söyledi. Önemli olanın bunun adil dağıtımını sağlamak, düzgün kontratlarını yapmak ve amacından farklı kullanılmamasını önlemek olduğunu belirten Pakdemirli, "Güzel bir kira kontratı yapacağız. İyi kontratların üzerinde bunların halkımızla buluşmasını sağlayacağız. Hem üreticilerimize bir kazanç kapısı imkanı olacak hem de tüketici yerli ürünlerden dolayı gıda enflasyonun bir nebze de daha kurtulmuş olacak" ifadesini kullandı.
Bakan Pakdemirli, gazetecilerin domates fiyatlarına ilişkin sorusuna, "Patates, domates… Bunların hepsi günden güne artacak, azalacak. Bunları hep görüyor olacağız. Önemli olan bu ürünlerin bir kısmını sanayi ürününe çevirebiliyorsak ve ekstra katma değer yaratıp bir noktaya getirebiliyorsak sürdürülebilir bir gelir kaynağına üreticimizi ulaştırmış oluruz. Yoksa günlük hal fiyatlarıyla, bir indi bir çıktı, bunların zikzaklarıyla hayat boyu uğraşacağız demektir" yanıtını verdi.
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