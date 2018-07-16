Dolar/TL, 4.85'ten aşağı inmedi

Fitch'in cuma günü Türkiye'nin notunu indirmesinin ardından dolar/TL'de hafta kapanışına göre yatay bir seyir izleniyor. Kur sabah ilk işlemlerde 4.85 seviyelerinde bulunuyor.

© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin endişeler, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in not düşüreceği beklentileri ve ticaret savaşı kaynaklı küresel satış eğilimi, TL'yi zayıflatırken dolara güç verdi. Hafta içinde dolar/TL hacimsiz piyasada ve yine gece saatlerinde rekorunu 4.97'ye taşıdı.

Fitch'in merakla beklenen açıklaması cuma gecesi yapıldı. Türkiye'nin kredi notunu 'BB+'dan 'BB' seviyesine indiren Fitch Ratings not görünümünün 'negatif' olduğunu duyurdu.

Fitch'in açıklamalarının ardından haftayı 4.85 civarından tamamlayan dolar TL'de bu sabah ilk rakamlara bakıldığında yatay bir seyir izleniyor. Kur saat 08:00'de 4.85 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro da 5.67 liradan alıcı buldu.