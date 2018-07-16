Konuta yeni model: Yarım evler satışa çıkıyor

Ev almak isteyen ancak yeteri kadar birikimi olmayan ya da yüklü borca girmek istemeyenler için yeni bir model geliştirildi: Yarım ev almak. Uygulamayla isteyenler içinde yaşamak şartıyla evin yarısını alacak. Yüzde 50 için tapu sahibi olan vatandaş diğer yüzde 50 için kira ödeyecek. 3 yıllık anlaşma sonunda alıcı isterse evin tamamını alacak.

© AP Photo / Mark Lennihan Emlak piyasası için canlanma arayışları: 'Önce dene sonra al' dönemi başladı

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'e konuşan Mint Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, projeleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"İstanbul'da Haliç ile Boğaz hattında kalan alanda kentsel dönüşüm projesi yapıyoruz. Ortalama 1+1 dairenin fiyatı 400 bin. Şimdi vatandaş bu modelle 200 bin verip evin yarısını alacak. Model, yatırımcıya kapalı. İçinde gelip oturacak kişi alabilecek. Evin diğer yarısı bizim. Vatandaşla anlaşma yapıyoruz ve bize 3 yıl boyunca yarım kira ödüyor. İki taraf da onaysız payını satamıyor. Süre dolunca diyoruz ki ya sen al, ya ben alayım ya da ortaklaşa üçüncü kişiye satalım. Satmak isterse enflasyon artı 2 primlendirmeyle bize satıyor. Almak isterse enflasyonla alıyor.

BÜTÜN PROJELERDE UYGULANACAK

4 aktif şantiyemiz var. Bu yıl alışveriş merkezi Kanyon'a 800 metre mesafede 250 konutluk bir işe başlıyoruz. Şişli ve Kağıthane'de de stok konutlar var. Tüm bunlarda yarım ev almak mümkün. Şirketimizin hedefi Haliç Boğaz hattında olan bölümde konutların yüzde 10'unu dönüştürmek. Bu da 12 bin konuta denk geliyor. Biz yaptığımız tüm işlerde bu modeli uygulayacağız. Bunun diğer firmalara da örnek olacağını ve yaygınlaşacağını düşünüyorum. Çünkü ihtiyaç bu yönde."