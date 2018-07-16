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17:26 16 Temmuz 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine

    TMSF Erdoğan'a, Özelleştirme Albayrak'a bağlandı

    © AA / Kayhan Özer
    Ekonomi
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    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığı'na bağlanırken; Merkez Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve Kalkınma Bankası da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bağlandı.

    Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu ve Neşe Karanfil'in haberine göre, yayımlanan kararnameyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığı'na bağlanırken, yeni oluşturulan ‘Nükleer Düzenleme Kurumu' da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlandı.

    Berat Albayrak
    © AA /
    Albayrak'tan enflasyon ve TCMB açıklaması
    Merkez Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve Kalkınma Bankası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bağlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Merkezi Finans ve İhale Birimi de Albayrak'a bağlanan kuruluşlar oldu.

    Emlak Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanırken, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı'na, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Türkiye İhracat Kredi Bankası da Ticaret Bakanlığı ile ilgili hale getirildi.

    TÜİK'İN RAPORLAMADAKİ BAĞIMSIZLIĞI KARARNAMEYLE KORUNDU

    İşsizlik
    © AA /
    TÜİK açıkladı: İşsizlik tek haneye indi
    Daha önceki kararnamelerde teşkilat yasası değiştirilen bazı kuruluşların durumu da yine dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelerle netleşti.

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da Bakan Albayrak'a bağlandı. Kararnameye göre ÖİB kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlarının eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilmesi için Hazine ve Maliye bakanına teklifte bulunacak.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporlamadaki bağımsızlığı kararnameyle korundu. TÜİK'le ilgili bölümde, "Resmi İstatistik Programının uygulanmasında, kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere, veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere hiçbir konuda talimat verilemez" hükmü yer aldı.

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    Etiketler:
    Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, TMSF, TÜİK, Berat Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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