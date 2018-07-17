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10:11 17 Temmuz 2018
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    Dünyanın en zengini bir günde servetine servet kattı

    © AFP 2018 / LUIS ACOSTA
    Ekonomi
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    ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı.

    euro, dolar, sterlin, yen
    © REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
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    Forbes'in hazırladığı "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, Bezos'un serveti 16 Temmuz Pazartesi günü 1.2 milyar dolar artarak, TSİ 19.00 itibarıyla 150.2 milyar dolara ulaştı.

    Böylece, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos'un listedeki yeri sağlamlaşırken, Jeff Bezos, 93.7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile arasındaki farkı da açmış oldu.

    AMAZON HİSSELERİ YİNE REKOR KIRDI

    Murat Ülker
    © AA /
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    Bezos'un servetinin artış göstermesinde Amazon'un hisselerinin yeni bir rekor kırması etkili oldu.

    TSİ 19.00'da Amazon'un New York borsasındaki hisse başına değeri yüzde 1 artışla 1.831 dolara tırmanarak şirket tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

    Söz konusu saatte piyasa değeri 888 milyar dolara yükselen Amazon, 940 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor.

    Amazon'un hisseleri en son perşembe günü rekor kırmıştı.

    'PRIME DAY' BAŞLIYOR

    Analistler, Bezos'un servetinin artmasında ve Amazon hisselerinin rekor kırmasında "Prime Day"in önemli rol oynadığını belirtti.

    Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği ve "Prime" üyesi kullanıcılarına milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day" 16 Temmuz Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak ve 36 saat sürecek.

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    Etiketler:
    Amazon, Jeff Bezos, ABD
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