Ticaret Bakanı Pekcan: Kadınların karar verici pozisyonlardaki varlıklarını ve güçlerini artırmalıyız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadınların karar verici pozisyonlardaki varlığının ve güçlerinin artması gerektiğini vurgularken sadece 2 kadının bulunduğu kabine için de “Biz başarılı olmak zorundayız ki, bir sonrakinde 4, sonrakinde 8 kadın bakan kabineye girsin" dedi.

Ticaret Bakanlığı görevini geçen hafta devralan Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nurten Celeli Alkan ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu temsilen 100 kadın girişimciyle bir araya geldi.

Hürriyet'in aktardığına göre, ziyaret sırasında duygulanarak ağlayan Pekcan, “Uçakta gelirken düşündüm. Çalışma kurulları kuralım. Kadın, genç girişimciler, iş dünyasının rol modelleri olsun, bu kurullar statükocu olmasın. Dinamik olsun” önerisinde bulundu.

© AA / Mehmet Ali Özcan TBMM istatistikleri: En az kadın vekil İYİ Parti'de

Pekcan, girişimci kadınları, “Cesur yürekli kadın girişimciler, yoldaşlarım. Hepiniz evinize hoş geldiniz. Biz buraya hep beraber geldik ve başarılı projelere imza atacağız. Ama sorun yığmayacaksınız. Çözüm önerilerinizle birlikte geleceksiniz” diyerek karşıladı.

Pekcan, “Cam tavanı yıkan kadınlarla daha çok şeyler değiştirmeyi öngördüklerini” ifade etti. Pekcan şöyle devam etti:

“Biz başarılı olmak zorundayız ki, bir sonrakinde 4, sonrakinde 8 kadın bakan kabineye girsin. Kadınların karar verici pozisyonlardaki varlıklarını ve güçlerini artırmalıyız. Hizmet sektörü dışında da kadınların varlığını gösteren projeler istiyorum. Sizin projelerinizi bakanlık dışında uluslararası fonlardan kaynak bulacağım. Bakanlık kütüphanesini öğrencilere açmayı da düşünüyorum."