Dolar/TL, yeni güne 4.84'ten başladı

Dün sabah seansında 4.82 seviyelerine doğru gerileyen dolar/TL, gün içinde4.87 seviyesini test etti. Kur, gün sonuna doğru 4.84 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL'de bu günün ilk rakamlarına bakıldığında ise yatay bir seyir izleniyor. Kur saat 09.00 itibariyle 4.84 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro da 5.67 liradan alıcı buldu.

Dünya gazetesinin aktardığına göre piyasanın ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara, ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısına odaklandığı ifade ediliyor. Bunun yanısıra Moody’s’in Türk bankalarında sorunlu kredilerine dikkat çekmesinin TL’yi bir miktar zayıflattığını kaydeden bankacılar, bugünse Fed Başkanı Powell’ın Senatoda yapacağı değerlendirmelerin izleneceğini de belirtti.