Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin 'Sanayi Üretim Endeksi' raporunu açıkladı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.9 arttı.
Sanayi Üretim Endeksi, Mayıs 2018— tuik.gov.tr (@tuikbilgi) 17 Temmuz 2018
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 arttıhttps://t.co/QjFdFnqXh8
Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.6 azalma kaydetti. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.1 azaldı.
Sanayi üretimi beklentiyi aştıhttps://t.co/Fq0Kg8jL25 pic.twitter.com/45xcJ83cE6— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 17, 2018
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