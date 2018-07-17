FİSKOBİRLİK Başkanı: Bize gelecek bütün fındığa talibiz

Anadolu Ajansı'na konuşan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "FİSKOBİRLİK'in bugün itibarıyla aldığı fındık, kendi fabrikasında işleyeceği fındığı yetmiyor. Daha çok fındık almamız lazım, kapasitemiz buna müsait" diye konuştu.

Bayraktar, piyasayı speküle etmemek için alım fiyatı açıklamak istemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Rakam verince kamuoyu bunu speküle ediyor. Yine söylüyorum, gelen tüm fındığı almaya talibiz. Hedefimiz her yıl aldığımız fındığın üzerine çıkmaktı. Bu sezon aldığımız fındık 15 bin tonu geçti, inşallah bu rakamı bu sezon çok rahat geçeriz. Biz, bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok."

Dünyanın en önemli fındık üretici ülkesi konumunda olan Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini, ihracatının ise yüzde 70-75'ini gerçekleştiriyor.