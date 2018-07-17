Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomi, sanayi öncülüğünde büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi mayıs ayında da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür. Veriler yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.