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15:59 17 Temmuz 2018
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    Zeytin Dalı Operasyonu- Burseya Dağı

    MÜSİAD, Suriye'de ticaret merkezi ve şube açacak

    © REUTERS / Halil Aşhavi
    Ekonomi
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    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerde ticaret merkezi ve şube açacağı öğrenildi. Derneğin, bu adımla Türkiye ve Suriye'deki iş adamları arasında bir köprü kurmayı hedeflediği öğrenildi.

    MÜSİAD, 'Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası güvenli hale getirildiği belirtilen bölgelerde ticaretin geliştirilmesi ve insanların refaha kavuşması için ticaret merkezi ve şube açmaya' hazırlandığını duyurdu.

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    © AA / Şanlıurfa Valiliği
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    'ÖZELLİKLE AZEZ BÖLGESİ'

    Derneğin Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar AA'ya yaptığı açıklamada, 'özellikle Azez ve çevresindeki bölgelerde iş olanakları ve ticari fırsatların geliştirilmesi için MÜSİAD Suriye Şubesi'nin kuruluş çalışmalarına başladıklarını' belirtti.

    'BÖLGEYE İSTİKRAR GELECEK'

    Bölgede faaliyet gösteren ticaret odası ve iş adamlarıyla yapacakları görüşmelerin ardından en kısa sürede şubenin açılacağını dile getiren Uyar, şöyle devam etti:

    "İnşallah en kısa zamanda Suriye şubesini açıp, Suriye ve Türkiye'deki iş adamları arasında bir köprü kurmayı düşünüyoruz. Türkiye'de yaşayan ciddi anlamda Suriyeli iş adamı var. Bölgeye kuracağımız ticaret merkezi ve MÜSİAD ofisi, Suriye ve Türkiye'deki iş adamlarını bir araya getirmek için güzel bir yer olacak. İnşallah bu merkez sayesinde gerek Türkiye'de gerek ülkesinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz birlikte ticaretlerini geliştirecekler ve bu ticaret yoluyla da bölgeye tekrar güven ve istikrar gelecek. Bununla birlikte bölgenin tekrar refaha ulaşacağını ümit ediyoruz."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    'TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

    Bölgede yaklaşık bir milyon insanın yaşadığını ve bu insanların temel ihtiyaçlarının büyük bölümünün Türkiye'den karşılandığını anlatan Uyar, yürütecekleri çalışmaların Türkiye ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşündüklerini aktardı.

    Uyar, önceliklerinin gıda ve tekstil alanında temel ihtiyaçların giderilmesi olduğunu ifade ederek, "Daha sonra da inşaat malzemeleri alanında ciddi anlamda olanaklar sağlayacağını düşünüyoruz. Bölgeden ayrılan kardeşlerimiz tekrar dönecek ve bu sayede bir normalleşme sürecinin başlayacağına inanıyoruz. Mutlaka iki bölge arasında ticaretin olması gerekiyor ki normalleşme süreci biraz daha hızlansın" diye konuştu.

    MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
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    'MÜSİAD'IN BURADA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ'

    MÜSİAD Yurt İçi Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Akbal da şunları söyledi:

    "Suriye'de bilhassa Türk askerinin hali hazırda muhafaza ettiği bölgeyi göz önünde bulundurursak, MÜSİAD'ın burada yer alması demek, öncelikle bu bölgenin normalleşmesi açısından çok önemli bir adımdır. Bu bölgenin tekrardan savaş öncesi refaha ulaşması açısından MÜSİAD'ın çok önemli, toparlayıcı bir ticari yeri ve pozisyonu var. Bu anlamda biz de gerek Kilis'teki üyelerimizle beraber gerek Suriye asıllı olmakla beraber MÜSİAD bünyesinde faaliyet gösteren iş adamlarımızla, dört bir koldan sarılarak inşallah MÜSİAD'ın Suriye'de hem Suriyeli vatandaşlara hem Türk insanına hem de coğrafyamıza katkı sağlaması için yoğun bir gayret içinde olacağız."

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Ömer Faruk Akbal, İbrahim Uyar, Türkiye
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