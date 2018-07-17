Otomobil satışlarında Türkiye 4 basamak birden geriledi

Türkiye, haziran ayında Avrupa otomobil pazarında 4 basamak birden gerileyerek 10. oldu. Türkiye'nin düştüğü basamakları ise Polonya, Hollanda, Belçika ve İsveç doldurdu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) haziran ayına ilişkin 'Avrupa Otomobil Pazarı' istatistiklerini yayımladı.

© AA / Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yüzde 15 düşüş

Türkiye otomobil pazarında haziran ayında 41.225 otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu rakam 2017'nin aynı ayında 66 bin 164 düzeyindeydi. Satışların 25 bin dolayında düşüş göstermesi sonrası Türkiye geçtiğimiz yılın haziran ayında yer aldığı 6'ncılıktan 10'unculuğa geriledi. Türkiye'nin önüne sıralamada İsveç, Belçika, Hollanda ve Polonya geçti.

Öte yandan 2018 Ocak-Haziran ayı döneminde Türkiye otomobil pazarı yüzde 9.82 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu.

Dünya'nın aktardığına göre, ODD konuya ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

— AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Haziran döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 2.8 arttı ve toplam 8.695.785 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 8.461.963 adet satış gerçekleşmişti.

— AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 13.2 ile İzlanda'da, yüzde 6.3 ile İngiltere'de ve yüzde 4.5 ile İrlanda'da görüldü.

'TÜRKİYE, AVRUPA OTOMOBİL SATIŞLARI SIRALAMASINDA 7. OLDU'

© AA / Erhan Erdoğan Özlü: Türkiye denilince akla bir otomobil markası gelecek

- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Romanya yüzde 33.5, Macaristan yüzde 29.0 ve Litvanya yüzde 24.6 oranlarıyla yer aldı.

— AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Haziran ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5.1 arttı ve toplam 1.618.985 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1.540.759 adet satış gerçekleşmişti.

— AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 17.4 ile İzlanda'da, yüzde 10.6 ile İrlanda'da ve yüzde 7.3 ile İtalya'da görüldü.

— 2018 Haziran ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında İsveç yüzde 72.9, Romanya yüzde 52.4, Macaristan yüzde 30,6 oranlarıyla yer aldı. 2018 Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 9.82 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu.