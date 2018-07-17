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15:59 17 Temmuz 2018
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    Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk

    AB ve Japonya dünyanın en büyük ticaret anlaşmalarından birini imzaladı

    © REUTERS / Martin Bureau
    Ekonomi
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    Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında dünyanın en büyük ticaret anlaşmalarından biri imzalandı. Taraflar anlaşmaların ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe soktuğu korumacı ticaret politikalarına karşı denge unsuru olmasını amaçlıyor.

    AB
    © REUTERS / Francois Lenoir
    AB ve Japonya 4 yıl sonra anlaştı
    ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının, küresel ekonomik düzen ve serbest ticarete zarar vereceği endişesi özellikle Pekin tarafından dile getirilirken, Trump'ın korumacı ekonomik politikalarına karşı AB ve japonya arasında imzalanan ticaret anlaşması 'dünyanın en büyük açık ekonomik alanını' yarattı.

    Kendi alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan anlaşma 600 milyon kişiyi ve dünyanın gayri safi milli hasılatının yaklaşık 3'te 1'ni kapsıyor. 

    Dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olan AB şu anda her yıl dünyanın en büyük 3. ekonomisi olan Japonya'ya 100 milyar dolardan fazla mal ve hizmet ihraç ediyor. 

    ABE: AB VE JAPONYA'NIN SERBEST TİCARET BAYRAĞINI TAŞIYARAK DÜNYAYA LİDERLİK ETMELERİNİ İSTİYORUM

    Taraflar arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan imza töreninin ardından açıklama yapan Japonya Başbakanı Abe "Korumacılık konusunda yükselen endişeler var ancak ben Japonya'nın ve AB'nin serbest ticaret bayrağını taşıyarak dünyaya öncülük etmelerini istiyorum" dedi.

    ABD yönetimi ülkenin ticaret açığını azaltmak için bu ay Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 25'lik ek gümrük vergisi getirmiş, Pekin de ABD mallarına ek gümrük vergileri getirerek misilleme yapmıştı.

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    ABD - AB
    © AFP 2018 / str / belga
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    Trump'ın uyguladığı politikalar nedeniyle ABD uzun süredir müttefiği olan AB, NATO ve Kanada'dan uzaklaşırken Japonya ve AB arasında imzalanan ticaret anlaşması bu küresel bağlardaki değişikliği gösteren bir diğer işaret oldu.

    28 AB ülkesinin liderleri adına açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Tusk " Korumacılığa karşı olduğumuz mesajını net şekilde gönderiyoruz. AB ve Japonya işbirliği için açık olmayı sürdürüyor" dedi.

    AB Komsiyonu Başkanı Juncker de anlaşmanın serbest ticaretin sunduğu 'kazan-kazan' çözümlerini vurguladığını söyledi. Juncker "Bugünkü anlaşmanın etkileri kıyılarımızın ötesine gidiyor. Birlikte bu anlaşmayı imzalayarak serbest ve adil ticaretin geleceği hakkında bir açıklama yapıyoruz. Ticaret, gümrük ve engellerle değil değer ve ilkelerle ilgilidir" ifadesini kullandı.

    Juncker, AB ve Japonya arasında verilerin serbest akışının sağlanması konusunda da anlaşma sağlandığını sözlerine ekledi.

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    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
    © REUTERS / Eduardo Munoz
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    Anlaşma ile AB'nin Japon üretimi otomobillere uyguladığı yüzde 10'luk gümrük vergisi ve otomobil parçaları için uyguladığı yüzde 3'lük gümrük vergisi kaldırıldı.

    Japonya'nın da AB'den ithal edilen peynire uyguladığı yüzde 30'luk gümrük vergisi ayrıca AB'de üretilen şaraplara koyduğu yüzde 15'lik gümrük vergisi anlaşmanın imzalanması ile kaldırılmış oldu. Japonya ayrıca AB'ye ülkedeki kamu ihalalerine erişim izni verdi.

    Anlaşmanın en büyük kazananının Avrupalı gıda endüstrisi olduğu belirtiliyor zira Japonya'da yüksek kaliteli peynir, çikolata, et ve makarnaya büyük talep var.

    Anlaşma ile Japon otomobil ve otomobil parçası üreticlerinin de Abrupa'daki satışlarını arttırması umuluyor.  Ancak AB üretimi malların girişiyle Japon süt ürünleri endüstrisinin olumsuz etkilenebileceği belitiliyor. 

    Tokyo'daki zirvede taraflar ayrıca ticaret ve ekonomi politikasında düzenli olarak diyalog kurma kararı da aldı. İlk toplantının 2018 sona ermeden yapılması planlandı. 

    Ortak açıklamada bu diyalog toplantılarına Japonya'nın Ticaret ve Dışişleri Bakanları ile Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu Başkan Yardımcısı'nın başkanlık edeceği duyuruldu.

    Anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve Japonya yasama organının onayının alınması gerekiyor. Onayların ardından anlaşmanın 2019'da başlaması bekleniyor.

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    Etiketler:
    Serbest ticaret anlaşması, Peynir, Otomobil, Jean-Claude Juncker, Donald Trump, Şinzo Abe, Donald Tusk, AB, Japonya, Çin, ABD
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