Altında EFT'yi başlatan ilk banka belli oldu

Vakıf Katılım'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, katılım bankaları arasında Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'ne geçiş yapan ilk kurum oldu. İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), tarafından yazılımı ve geliştirmesi yapılan sistem ile altın, hesaplar arasında transfer edilebilecek.
"Bu sistemle bankalardaki altın depo hesapları mobilite kazandı, bu sayede altın bir nakit ödeme aracı özelliğine kavuşmuş oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Maden ve Taşlar Piyasası'nda ilk piyasa yapıcı kamu bankası olan Vakıf Katılım, sistemin hayata geçtiği ilk gün Takasbank Altın Transfer Sistemi'ne kendi bankacılık sistemini entegre edip, tamamen elektronik ortamda otomatize bir şekilde bankalar arasında kişiden kişiye gram altın gönderme ve alma işlemlerine başladı. Bu sistem ile altın gelen-giden transfer işlemleri müşteri talimatı ile anlık olarak gerçekleştiriliyor."
'SİSTEM DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BİR İLK'
Göktaş, "Faaliyet izni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen bu sistemde, fiziki karşılığı Borsa İstanbul'un en modern ve son teknoloji imkanları ile işlettiği saklama kasalarında bulunan altınlar, sisteme dahil olan bankalar arasında EFT hızında transfer imkanına kavuştu. Sistem dünyada ve Türkiye'de bir ilk, bu hizmeti müşterilerimizin kullanımına açmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.
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