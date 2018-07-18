Benzine indirim geldi: Fiyat, pompaya yansımayacak

EPGİS, benzine 12 kuruş zamdan sonra 11 kuruşluk bir indirim yapıldığını açıkladı. Ancak indirim Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) düşüleceği için pompadaki fiyatta değişiklik olmayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine 12 kuruşluk zamdan sonra 11 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. Fakat indirim, daha önceki zamlar gibi ÖTV’den karşılanacak. Böylece pompa fiyatında yine bir değişiklik olmayacak.

EPGİS'in açıklaması şöyle:

"Akaryakıt fiyatlarında indirim; 18/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

Akaryakıt fiyatlarında indirim;



18/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere,



Benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir.



Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır. — Epgis (@trepgis) July 17, 2018

Bakanlar Kurulu, mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara yansıtılan ÖTV'nin, gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti. Bu karar, fiyatlara indirim yapıldığında da geçerli oluyor.