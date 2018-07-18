Benzine indirim geldi: Fiyat, pompaya yansımayacak

EPGİS'in açıklaması şöyle:
"Akaryakıt fiyatlarında indirim; 18/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."
Akaryakıt fiyatlarında indirim;— Epgis (@trepgis) July 17, 2018
18/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere,
Benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
Bakanlar Kurulu, mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara yansıtılan ÖTV'nin, gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti. Bu karar, fiyatlara indirim yapıldığında da geçerli oluyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)