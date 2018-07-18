İnce'den enflasyon ve faiz uyarısı

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, vatandaşın değil devletin kemer sıkması gerektiğinin altını çizerek, bütçenin 46 milyar TL açık verdiğini ve geçen yılki açığın yüzde 83 üzerine çıkarak rekor kırdığını belirtti. İnce, bu durumun halka enflasyon ve yüksek faiz olarak döneceği uyarısında bulundu.

© REUTERS / Ümit Bektaş İnce: Ekonomi kötü gidecek demiştik

CHP'li delegeler olağanüstü kurultay için imza toplamaya devam ederken, partinin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Twitter hesabından ülke gündemi ve ekonomiye dair değerlendirmeler yapmaya devam ediyor.

Bütçe rakamları üzerinde AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştiren İnce, uygulanan politikaların yüksek enflasyon ve yüksek faiz olarak topluma yeni faturalar getireceğini söyledi.

1- Biz kampanyamız boyunca, ülkenin yatırıma dönüşmesi gereken kaynaklarını Devletin heba etmeye hakkı olmadığını ısrarla belirttik. Milletin değil, Devletin kemer sıkması gerektiğini dile getirdik. — Muharrem İNCE (@vekilince) July 18, 2018

​Kampanyaları süresince ülkenin yatırıma dönüşmesi gereken kaynaklarını devletin heba etmeye hakkı olmadığını ısrarla belirttiklerini kaydeden İnce, "Milletin değil, devletin kemer sıkması gerektiğini dile getirdik. Yönetime geldiğimiz takdirde, kaynakları üretime yönlendirerek büyüme ve istihdam artışı sağlayacağımızı, açıkladığımız eylem planlarımızla ortaya koyduk" dedi.

3- Savurganlık huyundan vaz geçmeyen ve ekonominin gerçeklerine sırtını dönen kötü yönetim anlayışının sonuçları Bütçe rakamlarına da yansımıştır. Ocak-Haziran döneminde Bütçe 46 milyar TL açık vermiş, geçen yılki açığın % 83 üzerine çıkarak rekor kırmıştır. — Muharrem İNCE (@vekilince) July 18, 2018

​İnce, şöyle devam etti:

"Savurganlık huyundan vazgeçmeyen ve ekonominin gerçeklerine sırtını dönen kötü yönetim anlayışının sonuçları bütçe rakamlarına da yansımıştır. Ocak-Haziran döneminde bütçe 46 milyar TL açık vermiş, geçen yılki açığın yüzde 83 üzerine çıkarak rekor kırmıştır.

4- Geçen yıl aynı dönemde 1.8 milyar TL faiz dışı fazla varken, bu yıl faiz dışı bütçe açığı da 12.3 milyar TL’ ye ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır. — Muharrem İNCE (@vekilince) July 18, 2018

​Geçen yıl aynı dönemde 1.8 milyar TL faiz dışı fazla varken, bu yıl faiz dışı bütçe açığı da 12.3 milyar TL'ye ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Ülkemizin başına bela olan kötü yönetimin en kötü huylarından biri olan bütçe disiplinsizliği, maalesef kısa dönemde bize, enflasyon yani hayat pahalılığı ve yüksek faiz olarak geri dönecektir."