İşsizlik fonu, 125 milyara ulaştı

Geçen yılın sonunda 116 milyar lira olan İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü, bu yılın 6 aylık döneminde yaklaşık 8.3 milyar lira artarak 125 milyar liraya ulaştı. Fondan Mart 2002'den geçen ayın sonuna kadar yaklaşık 6 milyon kişiye toplam 20 milyar liradan fazla ödeme yapıldı.

© AA / Arşiv İşsizlik Fonu 115 milyar TL'yi aştı

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen İşsizlik Sigortası Fonu, geçen yıl sonu itibarıyla 116 milyar 720 milyon 522 bin liraya ulaşmıştı.

Aktüeryal dengesini koruyan fonun büyüklüğü bu yılın altı aylık döneminde yaklaşık 8.3 milyar lira artarak 125 milyar lira oldu.

Fondan Mart 2002'den geçen ayın sonuna kadar yaklaşık 6 milyon 182 bin 363 kişiye toplam 20 milyar 657 milyon 493 bin lira ödeme yapıldı.

113 BİN 989 KİŞİ BAŞVURDU

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için geçen ay 113 bin 989 kişi fona başvurdu. Önceki dönemde başvuranlarla birlikte haziranda 417 bin 903 kişiye yapılan ödeme miktarı, 366 milyon 148 bin 97 lira oldu.

Doğum yapan kadın ile evlat edinen kadın veya erkeğe, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen yarım çalışma ödeneğinden bu yılın haziran ayında 1870 çalışan faydalandı. Bunlara toplam 1 milyon 604 bin 798 lira yarım çalışma ödemesi yapıldı.

İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde çalışanların ödenmeyen ücretinin ödenmesine imkan veren Ücret Garanti Fonu'na geçen ay başvuran bin 160 kişiye toplam 4 milyon 609 bin 996 lira ödendi.