'Yumurtaya yüzde 90 zam' haberlerine yalanlama

'HAFTALIK FİYATLAR DİKKATE ALINMALI'
YUM-BİR Genel Sekreteri Hüseyin Sungur yaptığı açıklamada, yumurta fiyatlarının her hafta değişkenlik gösterebildiğine işaret ederek, bu konuda değerlendirme yapılırken bir haftalık fiyatların değil, ortalamaların dikkate alınması gerektiğini söyledi.
'YILBAŞINDAN BERİ YÜZDE 18'LİK ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ'
Hüseyin Sungur, son günlerde üretim maliyetleri dikkate alınmadan, 'yumurta fiyatlarında yüzde 90'lık artış var' şeklinde yorumlar yapıldığını, bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle devam etti:
'YUMURTA FİYATLARINDA DAHA FAZLA ARTIŞ BEKLENMESİN'
Yumurta fiyatlarındaki değişkenliklerin mevsimsel olduğuna dikkati çeken Sungur, "Yumurta fiyatlarında daha fazla artış beklenmesin. Bundan sonra tüketiciyi zorda bırakacak bir durum olmaz. Market fiyatlarıyla üretici fiyatlarını ayrı değerlendirmek lazım. Onların da kendine göre ayrı maliyetleri var" dedi.
Sungur, 'fiyatlar artıyormuş ve üreticiler fırsatçılık yapıyormuş' gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, üreticilerin bu durumdan son derece rahatsız olduğunu dile getirdi.
Yumurtada üretim maliyetlerinin arttığını vurgulayan Sungur, şunları kaydetti:
"Bu yılın başında 1250 lira olan yumurta yeminin tonu şu anda 1550 lira. Yem fiyatları 6 ay içinde yaklaşık yüzde 25 arttı. Bizim maliyetlerimizin yüzde 70'ini yem oluşturuyor. Onun dışında döviz kurunda yaşanan artışlar da maliyetlerimizi etkiledi. Üretici şu an para kazanamıyor. Şu an bir yumurtanın ortalama maliyeti 27-28 kuruş. Üretici satışlarının ortalaması da aynı fiyatlarda. Ayrıca yem ham maddesinin en kıt olduğu dönemdeyiz. Değerlendirmeler yapılırken, bunlar dikkate alınmalı."
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