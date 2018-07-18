Piyasalarda 'Brunson' tepkisi: Dolar yükselişe, borsa düşüşe geçti

Son dönemde yaşanan sert dalgalanmaların ardından bu hafta toparlanma çabası veren ve sabah seansında pozitif tablo sergileyen yurt içi piyasa, öğleden sonra olumsuz görünüme döndü.

Dünya'nın aktardığı habere göre, ABD ile ilişkiler açısından önemli görülen papaz Andrew Brunson'un davasını izleyen piyasa, Brunson'ın bugün görülen davasından olumlu sonuç çıkacağına yönelik beklenti içerisindeydi.

Ancak, duruşmada Brunson'ın tutukluluğunun devamına karar verildi, bir sonraki duruşma 12 Ekim'de olacak. Kararın piyasaya yansımasıyla dolarda yükseliş, borsada satış görüldü.

DOLAR 4.84'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Güne 4.80/81 bandında başlayan ve 4.7674 ile haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, Brunson kararı sonrası 4.8467 seviyesine kadar yükseldi. Sabah 5.55 seviyesine inen euro/TL ise yeniden 5.60'ın üzerine çıktı. Dolar 4.8454 ve euro 5.6230 seviyesine yer aldı.

BORSA EKSİ BÖLGEYE GEÇTİ

Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92.500 puanı test eden BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısında 91.500-92.000 bandında dengelendi.

Brunson kararı sonrası borsa 90.400 seviyelerine doğru gevşedi. BIST şu sıra yüzde 1 düşüşle 90.500 seviyesinde yer alıyor.