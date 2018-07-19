Venezüella, altınlarını Türkiye'ye gönderiyor

Venezüella Madencilik Bakanı Victor Cano, kamu maden şirketleriyle küçük maden işletmelerinin Venezüella’da çıkardıkları altını işlenmesi ve altın paraya çevrilmesi için Türkiye’ye yolladığını söyledi.

© Sputnik / Oleg Lastochkin 220 ton altın ABD'den Türkiye'ye getirildi

Cano, "Eskiden sertifikalandırma süreci İsviçre’de yapılırdı, artık yapmıyoruz. Bu süreç artık müttefik ülkelerde yapılıyor. İsviçre’ye altını yolladığınızı, onların da yaptırımlar yüzünden altınınızı tuttuğunu düşünün" dedi.

Cano, Türkiye ile Venezüella’nın bu yıl altın işlemek üzere anlaşma imzaladığını bildirirken anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Anlaşmanın Venezüella Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını kaydeden Cano, yasadışı bir durum olmadığını söyledi. Altının Venezüella’da çıkarılarak sertifikalandırıldığını kaydeden Cano altının hem ithalatında hem de ihracatında uluslararası yönetmeliklere ve taşımacılık kurallarına uyulduğunu söyledi.

Cano, Türk şirket delegasyonunun altın işleme anlaşmasının detaylarına görüşmek üzere Caracas’ı ziyaret ettiğini de bildirdi.