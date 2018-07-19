Enerji Bakanı Dönmez, şirketleri uyardı: Borç biriktirmeyin, zamanında ödeyin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hafta başında elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Dönmez, şirketleri borç biriktirmeme konusunda uyardı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Enerji Bakanı Dönmez, pazartesi günü elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin çatı örgütleri ELDER ve EÜD’ün yöneticileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Üreticiler, elektrikte maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve fiyatlarda öngörülebilirliğin önemini vurguladı. Yöneticiler, üretim sektörünün bankalara 42 milyar dolara yakın borcu bulunduğunu, her yıl 3 milyar dolar kredi geri ödemesinin olduğunu kaydetti ve döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle ödemelerde zorlandıklarını belirtti.

Bakan Dönmez, elektrikte görevli tedarik şirketlerini, Elektrik Üretim AŞ bünyesine katılan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ’ye (TETAŞ) olan ve 1.3 milyar TL’yi aştığı belirtilen borçları konusunda uyardı. Dönmez, “Borç biriktirmeyin, zamanında ödeyin. Borç tutarı, teminatları aşmasın” dedi.

Elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kredi borçları için daha önce bankalarla görüştüklerini, görüşmelerin süreceğini söyleyen Dönmez, elektrikte serbestleşmeden ve piyasa mekanizmasından ödün verilmeyeceğini, piyasayı güçlendirecek adımların atılmaya devam edeceğini kaydetti.