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18:45 19 Temmuz 2018
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    Merkez Bankası

    Merkez Bankası anketi: Dolar, enflasyon ve cari açık beklentisi yükseldi

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayı beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyon, dolar kuru ve cari açık beklentisi yükseldi.

    Temmuz ayına ilişkin Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Bir önceki ankette yüzde 12.28 olan yılsonu enflasyon tahmini, temmuz dönemi anketinde yüzde 13.88'e yükseldi.

    Muharrem İnce
    © AA / Fahrettin Gök
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    12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.47 iken, bu anket döneminde yüzde 11.07 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.18 ve yüzde 9.54 olarak gerçekleşti.

    2018 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.69 iken, bu anket döneminde yüzde 0.83 oldu.

    DOLAR BEKLENTİSİ 4.83'E ÇIKTI, CARİ AÇIK ÖNGÖRÜSÜ 55 MİLYAR DOLAR

    Borsa
    © REUTERS / Toru Hanai
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    TCMB Beklenti Anketinde dolar öngörüsü de yükselişe geçti. 2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4.58 TL iken, bu anket döneminde 4.83 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4.78 TL ve 5.06 TL olarak gerçekleşti.

    2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 53.5 milyar dolar iken, bu anket döneminde 54.8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 50.6 milyar dolar ve 50.3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

    BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

    GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4.2 olarak gerçekleşti. 2019 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4.1 iken, bu anket döneminde yüzde 4 oldu.

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    Etiketler:
    TL, dolar, büyüme, cari açık, TÜFE, enflasyon, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye
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