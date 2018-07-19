TİM Başkanı: OHAL'in kalkması yatırım ortamını pozitif etkileyecek

Bloomberg HT'ye konuşan Gülle, "OHAL'den etkilenilmedi demek doğru bir tespit olmaz. Biz özellikle sektörel bazda pek çok alıcıyı İstanbul'a getirmekte sıkıntılar yaşadık ama çok şükür ki bu dönem bitti" dedi.
Gülle, "Türkiye rekor büyüme rakamları açıkladı, ilk çeyrek rakamı bunu destekledi, 2. çeyrek büyümesi de iyi bir rakam gelecek, yüzde 5'in üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bunları birleştirince sürecin daha iyi yönetilerek iyi bir yatırım ortamıyla ve güzel yatırımlarla zenginleşeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan OHAL, dün gece saat 01.00 itibariyle sona erdi.
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