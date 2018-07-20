Albayrak'ın ilk yurtdışı ziyareti Arjantin'e

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte ilk yurtdışı ziyaretini G-20 toplantıları için Arjantin’e yapacak.

© AA / Fatih Kurt Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yeni bir Türkiye hikayesi yazacağız

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Albayrak, 21-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları toplantısı için bugün Buenos Aires’e gidecek.

Toplantıya G-20 üyesi ülkelerin bakanları, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri katılacak. Zirveye, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak.

Para birimi Arjantin pesosunun bu yılın başından beri dolara önemli bir şekilde değer kaybetmesiyle ekonomisi zor bir süreçten geçen Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç istediğini açıklamıştı. Haziran ayının başlarında Arjantin hükümeti ile IMF heyetinin, 3 yıllık stand-by anlaşması için mutabakat sağladığı açıklandı. Bu mutabakat 50 milyar dolar krediyi içeriyordu.

TURKCELL'DEN YARDIMCI

Bu arada Bakan Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda birlikte çalışacağı ekibi de netleşmeye başladı. Turkcell CFO’su Bülent Aksu yeni dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışacak.