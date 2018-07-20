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10:20 20 Temmuz 2018
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    Benzin - akaryakıt

    Akaryakıtta sabit fiyatın bütçeye maliyeti belli oldu

    © REUTERS / Caren Firouz
    Ekonomi
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    Akaryakıtta 17 Mayıs'ta başlayan sabit fiyat uygulaması uygulamasının üzerinden 2 ay geçerken devlete maliyeti de belli oldu. Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanan zamlarla devletin feragat ettiği vergi ücretinin 1.2 milyar lira olduğu öğrenildi.

    Benzin-Akaryakıt
    © Sputnik / Alexey Malgavko
    Bütçeye önemli yük geliyor: Akaryakıt zamlarına karşı ÖTV düşürülecek
    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşverenleri Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş'a göre, devletin ÖTV kaynaklı gelir kaybı 1.2 milyar lirayı buldu.

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yaptıkları hesaplamaları Habertürk'ten Esra Nehir ile paylaşan Aktaş, şunları kaydetti:

    Litre başına benzinde 20, motorinde 18, otogazda ise 38 kuruşluk bir ÖTV yükü var. Dolarda oluşacak bir destekle bu yük kamunun üzerinden kalkabilir. Aslında kurda bu tür bir ivme bekleniyor. Bu yükün kamu tarafından karşılanması ciddi bir fedakarlık olmakla birlikte, mevcut ÖTV yükü henüz kaldırılamayacak miktarlara ulaşmadı.

    Murat Çetinkaya
    © AA /
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    Aktaş, akaryakıtta ÖTV gelir kaybı olmaması için yapılan formülü ise şöyle açıkladı:

    "Pazarın bugünkü fiyatlarda sabit kalması koşuluyla doların 4.58 liraya ya da işlenmiş petrol ürünlerinde ton başına fiyatların 74 dolar daha gerilemesi gerekiyor. Bu ikisinden biri olduğu takdirde ÖTV kaybı olmaz. ‘Sabit fiyat sistemi kaldırılır mı?’ Bunun cevabını Sayın Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı verebilir.”

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    Dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal, ÖTV'nin bütçe gelirlerinde önemli bir kalem olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 130 milyar TL para topluyoruz, bunun yüzde 46'sı akaryakıttan geliyor. Akaryakıtta 0.50'lik bir indirim için 16 milyar TL vergiden vazgeçmemiz gerekiyor, bu da bütçeye önemli bir yük getirir" değerlendirmesini yapmıştı. 

    Ağbal, bu açıklamayı 24 Haziran'daki yapılan çifte seçimin erkene çekilmesinden önce ve 'sabit fiyat' konusu gündemde değilken yapmıştı.

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    Etiketler:
    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Akaryakıt, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Fesih Aktaş, Türkiye
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