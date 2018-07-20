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12:43 20 Temmuz 2018
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    İstanbul, inşaat, konut

    Kurulan şirket sayısı yüzde 33 azaldı

    © AP Photo / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 33'lük azalma meydana geldi.

    Haziranda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 32.67, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 40.6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20.56 azaldı. Haziran ayında 5599 şirket ve kooperatif kuruldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 16.47, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22.06, kapanan kooperatif sayısında yüzde 4.76 artış gerçekleşti.

    Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 7.36, kooperatif sayısı yüzde 2.3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37.26 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 32.48, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23.14 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 31.25 geriledi.

    Türkiye'de şirket sayısı arttı
    © AA / Arşiv
    Kurulan şirket sayısı eylül ayında yüzde 23.4 azaldı
    GÜMÜŞHANE'DE YENİ ŞİRKET YOK

    Söz konusu ayda kurulan toplam 5599 şirket ve kooperatifin yüzde 83.64'ü limited şirketler, yüzde 14.84'ü anonim şirketler, yüzde 1.52'si ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40.35'i İstanbul, yüzde 9.86'sı Ankara, yüzde 6.3'ü de İzmir'de kuruldu. Bu ayda Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

    Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin bin 890'ı ticaret, 721'i imalat, 692'si inşaat sektöründe yer aldı.

    Haziranda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 715'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 465'i inşaat, 233'ü imalat sektöründe faaliyet gösterecek.

    Geçen ay kurulan kooperatif sayısı ise 85 olarak belirlendi.

    İstanbul / Türkiye ekonomisi
    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye'de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı son 5 yılın zirvesinde
    Kapanan şirket ve kooperatiflerin 256'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124'ü inşaat, 76'sı da imalat sektöründe yer alıyordu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 532'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 184'ünün inşaat, 107'sinin imalat sektöründe olduğu görüldü.

    YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

    Geçen ay 888 yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete geçti. Bu şirketlerin 105'i İran, 104'ü Suriye ortaklı kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 88'i anonim, 800'ü limited şirket statüsünde faaliyete başladı. Bu şirketlerin 806'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 424'ü ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 377'si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

    Söz konusu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,99'unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

    Etiketler:
    Şirket, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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