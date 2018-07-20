TİM Başkanı Gülle: Faizin bu kadar artması ciddi bir sorun

İhracat rakamlarına ilişkin açıklama yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Afrika'yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerek. 500 milyar dolarlık ticareti olan ülkede, biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız" diye konuştu. Gülle, artan döviz ve faizle ilgili, "Dövizin artmasını ülke ihracatta taşıyabilir ama faizin bu kadar artması ciddi bir sorundur" dedi.

Konuk olduğu AA Finans Masası'nda ihracat rakamlarına dair değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı Gülle, "Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız" ifadesini kullandı.

Gülle, temmuz ayı ihracat rakamlarıyla ilgili, "Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak" dedi.

"Ülke bazında genel değişimi iyi okumamız gerek. İran'a ayrıca çalışmamız, komşularımızla ayrı strateji ve ilişki yürütmemiz gerek" diyen Gülle, şöyle devam etti:

"Afrika'yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerek. 500 milyar dolarlık ticareti olan ülkede, biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız. Bizim hedefimiz büyük. Bunun 300 milyar dolarını gerçekleştirirsek, kendimize başarısız mı diyeceğiz? Asla. Jeopolitik gelişmeler ve çevremizdeki savaşlara rağmen ülkemizi bu rakama taşımak Türk ihracatçısının başarısıdır."

'DÖVİZ BİR TARAFTAN ARTIYOR, FAİZ BİR TARAFTAN'

TİM Başkanı, "Türkiye'de döviz bir taraftan artıyor, faiz bir taraftan. Dövizin artmasını ülke ihracatta taşıyabilir ama faizin bu kadar artması ciddi bir sorundur. Türkiye'nin yavaş yavaş tekrar faizi aşağı doğru indirmesi gerek. Yukarı doğru beklenti çok daha farklı hastalıklara sebep olacaktır. Üretime, tüketime, ihracata zarar verecektir" diye konuştu.