JP Morgan'dan Türkiye yorumu: 24 Temmuz ilk gerçek test olacak

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Chase International, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz artırım kararının çıkmasını bekliyor. Bankaya göre, yatırımcılar 'siyasi baskı'nın faiz kararı üzerinde etkili olup olmayacağına bakacak.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Morgan Stanley'in ardından JP Morgan da 24 Temmuz'daki PPK için faiz artırım beklentisini 125 baz puan olarak açıkladı.

'MAKROEKONOMİK POLİTİKALARI UYGULAYANLAR KABİNE DIŞINDA KALDI'

JP Morgan yayınladığı raporda şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi kredibiliteyi yeniden inşa etmek ve ekonominin kökleri derindeki problemlerini düzeltmek için yoğun şekilde çalışmalı. Erdoğan, damadı ve eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ı yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı. Geçtiğimiz 5-10 yılda makroekonomik politikaları uygulayanların kabine dışında bıraktı.

© AFP 2018 / Timothy A. Clary Türkiye için büyüme tahminini düşüren JP Morgan, enflasyon beklentisini yükseltti

Yatırımcı iştahındaki erozyon ve Türk ekonomisindeki kırılganlıklar dikkate alındığında, yeni ekonomi ekibinin çok fazla zamanı yok. Yatırımcıların, görüşlerini değiştirmeden önce Türkiye'nin akut ve kronik problemleri ile başa çıkacak geniş kapsamlı program görmeye ihtiyaçları var."

'YATIRIMCILAR GÖRMEK İSTİYOR'

Raporda, "Bu çerçevede gerçek test 24 Temmuz PPK kararı olacak. Yatırımcılar özellikle, siyasi baskının TCMB'yi çok ihtiyaç duyulan parasal sıkılaştırmayı yapmakta alıkoyup koymayacağını görmek istiyorlar" ifadelerine yer verildi.