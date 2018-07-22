Prof. Boratav'dan ekonomik kriz uyarısı

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, ekonomide bu yılın son 3 ayında küçülme sürecinin başlamasının beklendiğini belirterek, "IMF programı da gündeme gelebilir" dedi.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye işçilerin sorularını yanıtlayan İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, ekonomide bu yılın son 3 ayında küçülme sürecinin başlamasının beklendiğine dikkat çekti.

Gazete Karınca'nın aktardığına göre Boratav, şunları söyledi:

"Ekonomi şu anda bir krize girmedi ancak, 2018'in son üç ayında küçülme sürecinin başlaması beklenir. Bu durum, AKP'nin 2017'de uygulamaya başladığı seçim ekonomisi önlemlerinin, Türkiye ekonomisinin üretim sınırlarını zorlaması sonunda meydana geldi. Enflasyon ve cari açık yükseldi; uluslararası finans kapital, Türkiye'den fon çıkarmaya başladı. Döviz fiyatlarının tırmanması finansal sistemi zorladı. Döviz borçlusu şirketlerin sıkıntıları ve faizlerde aşırı yükselme, ekonomiyi daralma ivmesine sürükledi."

'IMF PROGRAMI GÜNDEME GELEBİLİR'

Boratav, "Türkiye'yi nasıl bir tablo bekliyor?" sorusuna ise Uluslararası Para Fonu (IMF) programının da gündeme gelebileceği uyarısı ile yanıt verdi:

"Türkiye ekonomisinin dış bağımlılığı AKP döneminde çok arttığı için uluslararası finans kapitalin talepleri ağır basacaktır. Çok yüksek dış borçların döndürülmesi ve cari işlem açığının finansmanı için bir IMF programı gündeme gelebilecektir."

IMF programlarının talep kısıcı ve emek gelirlerini aşındırıcı özellikleriyle işçi sınıfına ağır maliyetler getireceğine dikkat çeken Boratav, "Ekonominin daraldığı, kriz koşullarının doğduğu bir ortamda, yük paylaşımının emekçilere yıkılmaması gerekir. Örgütlü mücadele gereklidir. Sendikalara ve emek yanlısı partilere, örgütlere önemli görevler düşecektir" dedi.