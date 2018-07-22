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17:01 22 Temmuz 2018
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    İstanbul, inşaat, konut

    Türkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldı

    © AP Photo / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Türkiye'de, turizmdeki rekor artışlar konut satışlarına da olumlu yansıdı. Geçen yılın ilk 6 ayında 9.595 konut satın alan yabancılar, bu yıl aynı dönemde yüzde 18.8'lik artışla 11 bin 816 konut satın aldı.

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo / Mark Lennihan
    İstanbul'da on binlerce konut satılamadı
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılı ocak-haziran döneminde Türkiye genelinde yabancı uyruklu kişilere toplam 11 bin 816 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.8'lik artış yaşanan yabancılara konut satışında ilk sırayı İstanbul aldı.

    İstanbul'da bu dönemde yabancı uyruklular 3999 konut sahibi oldu. İstanbul'da geçen sene aynı dönemde 3482 olan yabancıya konut satış miktarı bu yıl yüzde 13'lük artış gösterdi.

    İSTANBUL VE ANTALYA İLK SIRADA

    konut, emlak
    © AA /
    ‘300 bin dolarlık konut alana Türkiye vatandaşlığı' talebi
    DHA'da yer alan habere göre; İstanbul'un ardından yabancıların en çok rağbet gösterdiği il ise Antalya oldu. Antalya'da ocak-haziran döneminde yabancılara satışı yapılan konut sayısı 2 bin 883'e ulaştı. Antalya'da geçen yıl aynı dönemde 2 bin 91 olan yabancıya konut satış miktarı yüzde 27.5 oranında yükseldi. Üçüncü sıradaki Bursa'da geçen sene aynı dönemde 702 konut alan yabancılar bu yıl yüzde 13.6 artışla 812 konut satın aldı.

    Dördüncü sırada ise Yalova geldi. Yalova'da geçen sene 6 aylık dönemde 432 konut alan yabancılara bu yıl yüzde 22.6'lık artışla 558 konut satıldı. Beşinci Trabzon'da geçen yıl 424 konut satın alan yabancılara bu yıl aynı dönemde yüzde 21.5'lik artışla 540 konut satışı yapıldı. Altıncı sıradaki Ankara'da geçen sene 392 olan sayı bu yıl yüzde 9.3 artışla 432'ye çıktı. Yedinci sıradaki Mersin'de geçen sene 278 olan konut satışı, bu yıl yüzde 16.6 artışla 333'e yükseldi.

    SADECE SAKARYA'DA DÜŞÜŞ OLDU

    Türkiye'de yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk 10 il sıralamasında sadece sekizinci Sakarya'da küçük oranda düşüş görüldü. Geçen sene altı ayda 337 olan konut satış rakamı yüzde 2 küçülerek, bu yıl 330 olarak gerçekleşti. Dokuzuncu Aydın'da ise geçen sene 291 olan konut satışı yüzde 5.3 artarak bu yıl 307'ye çıktı. Onuncu sıradaki Muğla'da geçen sene 261 konut satılırken, bu yıl yüzde 11.9 arttı ve rakam 296'ya yükseldi. Diğer illerde ise geçen yıl altı ayda 905 konut alan yabancılar, bu yılın aynı döneminde yüzde 31.8 artışla 1326 konut satın aldı.

    KONUT SATIN ALAN ÜLKE VATANDAŞLARI EN ÇOK IRAK'TAN

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo / Mark Lennihan
    Konut sektörü, kârları sıfırladı
    Bu yılın ilk altı aylık döneminde yabancılara konut satış rakamlarına bakıldığında, en çok konut satın alan ülke vatandaşları Irak'tan oldu. Irak'ın 1987 konut sayısıyla ilk sırada olduğu listede, Suudi Arabistan 1087 konutla ikinci, İran 944 konutla üçüncü, Rusya Federasyonu 815 konutla dördüncü, Afganistan ise 719 konutla beşinci sırada yer aldı.

    En çok konut satışı yapılan diğer ülke vatandaşları ise Kuveyt 606, Almanya 542, Azerbaycan 414, İngiltere 412, Ürdün 373, Mısır 268, Yemen 263, Ukrayna 259, Katar 231, İsveç 226, Kazakistan 188, Filistin 178, Hollanda 176, Norveç 121, Birleşik Arap Emirlikleri 116 şeklinde sıralandı.

    Türkiye genelinde 2017 yılının tamamında ise yabancılar toplam 22 bin 234 konut satın aldı.

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    Etiketler:
    Konut, TÜİK, Türkiye
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