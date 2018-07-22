Türkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldı

İstanbul'da bu dönemde yabancı uyruklular 3999 konut sahibi oldu. İstanbul'da geçen sene aynı dönemde 3482 olan yabancıya konut satış miktarı bu yıl yüzde 13'lük artış gösterdi.
İSTANBUL VE ANTALYA İLK SIRADA
Dördüncü sırada ise Yalova geldi. Yalova'da geçen sene 6 aylık dönemde 432 konut alan yabancılara bu yıl yüzde 22.6'lık artışla 558 konut satıldı. Beşinci Trabzon'da geçen yıl 424 konut satın alan yabancılara bu yıl aynı dönemde yüzde 21.5'lik artışla 540 konut satışı yapıldı. Altıncı sıradaki Ankara'da geçen sene 392 olan sayı bu yıl yüzde 9.3 artışla 432'ye çıktı. Yedinci sıradaki Mersin'de geçen sene 278 olan konut satışı, bu yıl yüzde 16.6 artışla 333'e yükseldi.
SADECE SAKARYA'DA DÜŞÜŞ OLDU
Türkiye'de yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk 10 il sıralamasında sadece sekizinci Sakarya'da küçük oranda düşüş görüldü. Geçen sene altı ayda 337 olan konut satış rakamı yüzde 2 küçülerek, bu yıl 330 olarak gerçekleşti. Dokuzuncu Aydın'da ise geçen sene 291 olan konut satışı yüzde 5.3 artarak bu yıl 307'ye çıktı. Onuncu sıradaki Muğla'da geçen sene 261 konut satılırken, bu yıl yüzde 11.9 arttı ve rakam 296'ya yükseldi. Diğer illerde ise geçen yıl altı ayda 905 konut alan yabancılar, bu yılın aynı döneminde yüzde 31.8 artışla 1326 konut satın aldı.
KONUT SATIN ALAN ÜLKE VATANDAŞLARI EN ÇOK IRAK'TAN
En çok konut satışı yapılan diğer ülke vatandaşları ise Kuveyt 606, Almanya 542, Azerbaycan 414, İngiltere 412, Ürdün 373, Mısır 268, Yemen 263, Ukrayna 259, Katar 231, İsveç 226, Kazakistan 188, Filistin 178, Hollanda 176, Norveç 121, Birleşik Arap Emirlikleri 116 şeklinde sıralandı.
Türkiye genelinde 2017 yılının tamamında ise yabancılar toplam 22 bin 234 konut satın aldı.
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