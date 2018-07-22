4 kilo fasulye, 360 bin liraya satıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve 'Pazaryeri boncuğu' olarak satışa sunulan fasulyenin 4 kilogramı müzayedeyle 360 bin liraya bölgede üretim yaptıran bir iş adamı tarafından alındı.
Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce yapılan araştırmaların ardından 2014 yılında tescil edilen ve o tarihten bu yana 'Pazaryeri boncuğu' olarak satılan fasulye, İstanbul başta olmak üzere yakın il ve ilçelerden ilgi görüyor.
'Pazaryeri boncuğu'nda sözleşmeli ekim yapan üreticiler için Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda ilk ürün müzayedesi yapıldı. Müzayedeye, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 'sözleşmeli tarım' modeli kapsamında çiftçilerle sözleşme imzalayan şirketin sahibi Ferhan Geylan, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi öğrencileri ve çiftçiler katıldı.
Törende konuşan Vali Yardımcısı Taşdöğen, Bilecik ve ilçelerinin tarım çeşitliliği bakımından çok zengin olduğunu belirterek, yetişen ürünlerin kaliteli olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Yalçın da Pazaryeri ilçesinde yetişen tescilli fasulyenin Türkiye'nin en lezzetli fasulyeleri arasında yer aldığını ifade etti.
'SÖZLEŞMELİ TARIM MODELİNİN İLK MEYVELERİNİ ALMAYA BAŞLADIK'
Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş da kentte sözleşmeli tarım modelinin ilk meyvelerini almaya başladıklarını anlatarak, "Yapılan bu örnek uygulama Bilecik'in tümüne yayılacak. Bugün ilimizde ilk defa müzayede ile satılan 'Pazarcık boncuğu' hak ettiği yeri bulmuştur. 2015 yılında tescili yapılan fasulye başta İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi birçok ilde aranan bir ürün haline gelmiştir. Yeni sezonun üreticimize bereketli olmasını diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Taşdöğen'in kilogramına 10 lira teklifle başlattığı müzayede sonunda 1 kilogram fasulye 90 bin liraya satıldı. Çiftçilerle sözleşme imzalayan şirketin yönetim kurulu başkanı Ferhan Geylan, 4 kilogram fasulyeyi 360 bin lira ödeyerek satın aldı.
Söz konusu 360 bin liranın yarısının Pazaryeri ilçesine, 90 bin lirasının Gölpazarı Kadın Girişimciler Derneği tarafından yapılacak olan seraya, kalan 90 bin lirasının da İstanbul'daki bazı kurumlara bağışlanacağı bildirildi.
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