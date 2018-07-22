Kayıt
00:12 23 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    G-20

    G20 Toplantısı'ndan 'ticaret savaşı' karşıtı mesaj çıkmadı

    © REUTERS / Marcos Brindicci
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Dünyanın önde gelen 20 ekonomisini bir araya getiren G20, Buenos Aires'te yapılan son toplantısında yükselen ticaret gerilimlerine karşı net bir tavır sergileyemedi.

    IMF Başkanı Christine Lagarde
    © AFP 2018 / THIERRY CHARLIER
    IMF Başkanı Lagarde'dan G20 bakanlarına 'ticaret gerilimleri' uyarısı
    Arjantin'in dönem başkanlığında Buenos Aires'te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı sona erdi. İki gün süren toplantının ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan 13 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.

    Bildiride, küresel büyümenin gücünü korumasına karşın daha dengesiz hale geldiğini belirtilirken, kısa ve orta vadeli aşağı yönlü risklerin yükseldiği vurgulandı. Söz konusu risklerin finansal kırılganlıklar, yükselen ticaret ve jeopolitik gerilimler, küresel dengesizlikler, eşitsizlik ve yapısal yavaş büyüme olarak sıralandığı bildiride, "Riskleri izlemeye devam edeceğiz, hafifletmeye çalışacağız ve gerçeğe dönüşürlerse karşılık vereceğiz." ifadesine yer verildi.

    Bildiride, yükselen piyasa ekonomilerinin değişen finansal şartlara karşı eskisine göre daha hazırlıklı olmalarına rağmen hala piyasalardaki oynaklık ve ters sermaye akımlarına karşı hassas olduğuna işaret edildi.

    KORUMACI POLİTİKALARDAN KAÇINILMASI BİLDİRİYE GİREMEDİ

    G20 ülkelerinin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edeceği taahhüdünün yinelendiği bildirilde, şunlar kaydedildi: "Uluslararası ticaret ve yatırımlar büyümenin, verimliliğin, inovasyonun, istihdamın ve kalkınmanın önemli motorları. Liderlerimizin Hamburg Zirvesi'nde vardıkları sonuçları tekrar ediyoruz ve riskleri azaltmak için diyaloğun artırılması, risklerin azaltılması ve güveninin güçlendirilmesine yönelik ihtiyacı görüyoruz."

    Bakan Albayrak, G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı
    © AA /
    Bakan Albayrak, G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı
    Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan toplantının bildirisinde, korumacı ticaret politikalardan kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi en fazla dikkati çeken noktalardan biri oldu.

    Daha önceki G20 sonuç bildirilerinde yer alan "korumacı politikalardan kaçınacağız" ibaresi, geçen yılın mart ayında Almanya'da yapılan toplantıda ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in ısrarları üzerine metinden çıkarılmış ve daha sonraki toplantıların hiçbirinde yeniden kullanılmamıştı.

    İŞ DÜNYASININ ÇAĞRILARI KARŞILIKSIZ KALDI

    Küresel iş dünyası liderleri, bundan önceki birkaç toplantısında yükselen korumacılığa karşı çok sert bir tutum sergilemeyen G20'den, bu toplantıda son dönemde uygulamaya konan tarifeler nedeniyle daha güçlü bir duruş sergilemeye davet etmişti.

    Albayrak’tan G20'de ekonomi diplomasisi
    © AA /
    Albayrak’tan G20'de ekonomi diplomasisi
    Dünyanın en büyük ticaret örgütlerini çatısı altında birleştiren "Küresel Ticaret Koalisyonu", İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, Yeni Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington'daki üyelerinin imzaladığı bir bildiri yayımlayarak, G20 üyelerini serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya çağırmıştı.

    Buna karşın, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın sonuç bildirisi, korumacılık karşıtı ifadelere yer vermeyerek iş dünyasından gelen bu çağrıları karşılıksız bıraktı.

    Toplantılarda, Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil etmişti.

    İlgili konular:

    Albayrak’tan G20'de ekonomi diplomasisi
    Nazarbayev’den İslam ülkelerine çağrı: G20’ye benzer bir grupta birleşelim
    Welt: Türkiye, Almanya'yı G20'de Erdoğan'a suikast ihtimali konusunda uyardı
    Etiketler:
    Ticaret savaşı, G20, Arjantin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Türkiye’den Bab’a spor kompleksi
    Türkiye'den El Bab'a spor kompleksi
    Karikatür
    'Azak Denizi'ni mayınlarla kaplayalım'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet