Dolar, 'PPK' öncesi düşüşte

Cuma günü 4.77 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi, uluslararası piyasalarda bu sabah 4.75 seviyesinden işlem görüyor.

© REUTERS / Dado Ruvic Prof. Boratav'dan ekonomik kriz uyarısı

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi kararı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD faiz artışlarına eleştirileriyle 4.77'li seviyelere geriledi. Dolar/TL kapanış saatinde de bu seviyeye yakın fiyatlandı.

Dünya'nın aktardığına göre, kur bu sabah saat 08.10'da uluslararası piyasalarda 4.75 seviyesinden fiyatlanırken, euro/TL 4.5900 civarında seyretti.

Bu hafta piyasalarda Türkiye ile ilgili takip edilecek en önemli gündem ise TCMB'nin faiz kararı. TCMB PPK'nın yarın açıklayacağı faiz için analistler 75-100 baz puan artış tahmini yaparken, faiz artımının yapılmaması durumunda piyasalarda yeni bir satış dalgasının gelebileceği tahmininde bulunuluyor.