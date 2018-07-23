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10:28 23 Temmuz 2018
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    Kanal İstanbul

    Kanal İstanbul için yasal düzenleme geliyor

    © AA / Lokman Akkaya
    Ekonomi
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    Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru üzerinde gerçekleştirilecek olan Kanal İstanbul projesinin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi için yasal düzenlemeye gidiliyor. Kanal İstanbul'a ilişkin düzenleme bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan bedelli askerlik teklifi ile gerçekleştirilecek.

    Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, Ocak 2018 tarihinde, Küçükçekmece gölünden başlayıp, Karadeniz'de Sazlıdere barajına kadar uzanan yaklaşık 45 kilometrelik güzergahta yapılacağı açıklanan Kanal İstanbul Projesi için düğmeyi basıldı.

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
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    AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan tarafından verilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun teklifinde yer alan düzenleme bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek bedelli askerlikle ilgili kanun teklifiyle birleştirilerek ele alınacak.

    Verilen kanun teklifi ile 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yapİşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanunun kapsam maddesine ‘denizleri gölleri, nehirleri, birbirine bağlayarak gemilerin seyrüseferine imkan veren su yolu işlevi görecek kanal veya benzeri altyapı tesisleri, lojistik faaliyet alanları, raylı ulaşım sistemleri ile bunların bakım, onarım, işletme, manevra, geceleme gibi ihtiyaçların karşılanacağı alan ve tesisleri' ibaresi eklendi.

    Yasa teklifinin gerekçesinde Kanal İstanbul gibi su yolu projeleri olmak üzere büyük finansman ve ileri teknolojiye ihtiyaç sunulan projelerde özel sektörün tecrübesinden ve sermayesinden yararlanılması, bu çerçevede rekabet gücünün artırılarak maliyetlerin düşürülmesine yönelik olarak bu projelerin, yap-işlet- devre modeli ile hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

    65 MİLYAR TL YATIRIMLA GERÇEKLEŞECEK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sürecinde yeni dönemde ilk işlerinin Kanal İstanbul projesini başlatmak olduğunu açıklamıştı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız
    Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin olarak yapılan çalışmalara göre, Kanal İstanbul güzergahı Küçükçekmece Gölü'nden başlayıp, Şahintepe mahallesinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek. Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak.

    Projenin 65 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor. İnşaat aşamasında 6 bin kişinin, işletme aşamasında bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1.5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Deniz ve dip taramasından da 115 milyon metreküp malzemenin çıkacağı tahmin ediliyor.

    Proje kapsamında hem Marmara Denizi'ne hem de Karadeniz'e konteyner yük limanı inşa edilecek. Karadeniz'e yapılacak liman 4.8 kilometre uzunluğunda olacak. Bin 500 hektar alana lojistik merkez kurulacak. 3. havalimanı ve demir yolu ile entegresi sağlanacak. Küçükçekmece Gölü'ne 200, Sazlıdere'ye 860 tekne kapasiteli yat limanları yapılacak.

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    Etiketler:
    Kanal İstanbul, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti, Hasan Turan, Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece
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