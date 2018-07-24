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05:12 24 Temmuz 2018
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    Google

    Google'ın ana kuruluşu Alphabet bilançosunu açıkladı

    © AFP 2018 / Josh Edelson
    Ekonomi
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    ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet bu yılın ikinci çeyreğinde dair bilançosunu açıkladı.

    Google
    © AFP 2018 / PHILIPPE HUGUEN
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    Alphabet'ten yapılan açıklamada, şirketin yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25.6 artarak 32.66 milyar dolar olduğu belirtildi. Firma, 2017'nin nisan-haziran döneminde 26,01 milyar dolar gelir açıklamıştı.

    Açıklamada, şirketin net karının ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9.4 azalarak 3.19 milyar dolara gerilediği bilgisi paylaşıldı. Alphabet, geçen senenin ikinci çeyreğinde 3,52 milyar dolar net kar elde etmişti.

    Firmanın hisse başına düşen karının geçen yılın nisan-haziran döneminde 5.01 dolardan, bu senenin aynı döneminde 4.54 dolara gerilediği bildirildi.

    Açıklamada, Avrupa Birliği'nin geçen hafta Google'a verdiği 5.07 milyar dolarlık cezanın net kara yansıtıldığı bilgisine yer verildi.

    REKLAM GELİRLERİDE ARTIŞ

    Google
    © AFP 2018 / Josh Edelson
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    Açıklamada ayrıca, Google'ın reklam gelirlerinde yıldan yıla artış görüldüğü bilgisine de yer verildi.

    Buna göre, Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23.9 artışla 28.09 milyar dolara yükseldi. Google, geçen yılın nisan-haziran döneminde 22.67 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.

    Alphabet'in gelirindeki yıldan yıla yükselişin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin ardından firmanın hisselerinde de artış görüldü.

    Şirketin hisseleri pazartesi gününü bin 211 dolardan tamamladıktan sonra, New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde bin 272 dolara kadar yükselerek yüzde 5 artış kaydetti.

    Etiketler:
    Alphabet, Google
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