İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul Ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmeğe 25 kuruşluk bir zammın geldiğini ve 1.25 lira olan ekmek fiyatının 1.50 liraya yükseldiğini söyledi.

© REUTERS / Ilya Naymushin TMO'dan ekmek zammı açıklaması: Buğday sıkıntısı yok

Sözcü'ye konuşan Çetin, "Fırıncılar İstanbul'da ikiye ayrılıyor. İstanbul Ticaret Odası'na üyeler ekmeğe 25 kuruşluk bir zam yaptı. Esnaf odası olarak biz de ilerleyen günlerde yapmayı planlıyoruz" dedi.

Un çuvalının 70 liradan 90 liraya çıktığını söyleyen Çetin, "Un fiyatları çok zamlandı. Biz de ekmeğe zam yapmak durumunda kaldık. Ayrıca maliyetlerimizde fazlasıyla arttı" ifadesini kullandı.

1.5 TL OLDU

İstanbul'un bazı semtlerinde ekmek 1.5 TL'ye satılmaya başlandı.