İstanbul'da ekmeğe zam geldi

Sözcü'ye konuşan Çetin, "Fırıncılar İstanbul'da ikiye ayrılıyor. İstanbul Ticaret Odası'na üyeler ekmeğe 25 kuruşluk bir zam yaptı. Esnaf odası olarak biz de ilerleyen günlerde yapmayı planlıyoruz" dedi.
© REUTERS / Ilya Naymushin
Un çuvalının 70 liradan 90 liraya çıktığını söyleyen Çetin, "Un fiyatları çok zamlandı. Biz de ekmeğe zam yapmak durumunda kaldık. Ayrıca maliyetlerimizde fazlasıyla arttı" ifadesini kullandı.
1.5 TL OLDU
İstanbul'un bazı semtlerinde ekmek 1.5 TL'ye satılmaya başlandı.
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