Yunanistan 'altın vize' kapsamını genişletti: 400 bin euro'luk yatırım yapan, tahvil ve hisse senedi alanlara da oturum izni

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunan hükümeti, Türklerin de ilgi gösterdiği 5 yıllık oturum izni sağlayan 'altın vize' uygulamasının kapsamını genişletiyor.
Yaklaşık 8 yıl sonra, borçlanmak için artık serbest para piyasalarına dönmeye hazırlanan Yunan hükümeti, iç piyasadaki nakit miktarının arttırılmasını hedefliyor. Bu nedenle de Mülteci Politikası Bakanlığı 'altın vize' uygulaması kapsamını genişleten bir yasa tasarısı hazırladı.
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN ALTERNATİFLER
— Yunan bankalarına vadeli en az 400 bin euro yatırmak. Vade süresi uzadıkça, 'altın vize' süresi de uzayacak.
— En az 3 yıl süreli asgari 400 bin euro'luk Yunan devlet tahvili satın almak.
— Merkezi Yunanistan'da bulunan şirketlere en az 400 bin euro yatırım ile ortak olmak.
— Yunanistan'da faaliyet gösteren şirketlerden en az 800 bin euro'luk hisse senedi almak.
Önerinin birkaç ay içinde oylanması beklenirken tasarının amacı 'ekonomik canlanmaya yardım edecek yatırımcıları çekmek ve piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermek' olarak belirtiliyor.
UYGULAMADAN 2017'DE 289 TÜRK YARARLANDI
'Altın vize' uygulamasından bugüne kadar 2.881 üçüncü ülke vatandaşı yararlandı. Listede Türkler 3. sırada. Geçen 4 yılda 1.351 Çin, 426 Rus ve 289 Türk vatandaşı 'altın vize' sahibi oldu. Söz konusu uygulamadan, gayrimenkul sahibinden başka, birinci derecedeki akrabaları da yararlanıyor.
Yunanistan'da 5 yıllık oturma izni alan Türk vatandaşlarının sayısı 1.000 civarında bulunuyor. Türkler, genellikle Atina'da gayrimenkul satın alarak kiraya veriyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)