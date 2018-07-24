Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

© REUTERS / Murad Sezer Capital Economics: Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz artırımı öngörüyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17.75 olarak sabit bıraktı. İç talep koşullarının etkisinin azalacağının öngörüldüğü ve enflasyon ile enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğinin kaydedildiği Merkez Bankası açıklamasında, "Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur" dendi.

"Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" ifadesine yer verilen açıklamada, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

24 Temmuz 2018 Tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı: https://t.co/b2N6OtNMgX pic.twitter.com/lIv2UzpsB4 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 24 Temmuz 2018

DOLAR SERT YÜKSELDİ​, BORSA İSTANBUL GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL kuru, 4.9155 seviyesini aştı. Borsa İstanbul ise 95.000 seviyelerinden yüzde 3 düşüşle 93.000 seviyelerine geriledi.

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