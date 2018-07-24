Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

"Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" ifadesine yer verilen açıklamada, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
24 Temmuz 2018 Tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı: https://t.co/b2N6OtNMgX pic.twitter.com/lIv2UzpsB4— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 24 Temmuz 2018
DOLAR SERT YÜKSELDİ, BORSA İSTANBUL GERİLEDİ
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL kuru, 4.9155 seviyesini aştı. Borsa İstanbul ise 95.000 seviyelerinden yüzde 3 düşüşle 93.000 seviyelerine geriledi.
Ayrıntılar geliyor…
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