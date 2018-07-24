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15:59 24 Temmuz 2018
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    Berat Albayrak

    Bakan Albayrak'ın düzenlediği ekonomi zirvesine kimler katıldı, hangi yorumlar yapıldı?

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın dün İstanbul Dolmabahçe'de düzenlediği toplantıya çok sayıda köşe yazarı, ekonomist ve bakan danışmanı katıldı. Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, Albayrak'ın uzun ve detaylı notlar aldığını kaydetti.

    Berat Albayrak
    © Fotoğraf : Twitter
    Bakan Albayrak'tan 'ekonomide tek ses' vurgusu
    Albayrak'ın, "Ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı yaptık" dediği görüşmeye katılan isimler, Türkiye gazetesinde şöyle sıralandı:

    Deniz Gökçe, Kerem Alkin, Burak Saltoğlu, Burak Arzova, Erhan Aslanoğlu, Tahsin Yazar (Bakan Danışmanı), Ömer Demirhan (Bakan Danışmanı), Murat Sağman, Nurullah Gür, Şant Manukyan, Özcan Kadıoğlu, Bülent Aksu (Bakan Danışmanı), Ertuğrul Altan (Bakan Danışmanı), Erdal Sağlam, Atılım Murat, Cem Demiroğlu, Haluk Bürümcekçi, Cevdet Akçay ve Şeref Oğuz…

    'BAKANIMIZ UZUN VE DETAYLI NOTLAR ALDI' 

    Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleşen toplantı, 2.5 saat sürdü. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Kerem Alkin, “Bugün gelen akademisyenler, dünya ekonomisindeki öncelikli başlıkların ne olduğunu, bunların küresel sistemde, Türkiye de dahil olmak üzere nasıl etkilerinin olabileceğini anlattı. Ve bunların, Türkiye için nasıl fırsata dönüştürüleceği konusunda tespitler yapıldı” dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    Ekonomi yazarı Şeref Oğuz da, "İçeride uyumun önemi konuşuldu. Ekonominin çeşitli aktörlerinin görüşleri alındı. Herkes kısa ve orta vadede neler yapılması gerektiğini anlattı. Bu konuyla ilgili olarak bakanımız, uzun ve detaylı notlar aldı. Hatta bir görüş de oluşmaya başladı. Özellikle Türkiye'nin dönüşüm sürecinde taşıdığı fırsatlar ve aynı zamanda tehditler, bir bakıma herkes tarafından dile getirildi" diye konuştu.

    Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'nun "Verimli bir buluşma olduğunu düşünüyorum. Sorunların çözümü konusunda neler yapılması planlanıyor, bunların paylaşıldığı bir toplantı oldu" ifadesini kullandığı toplantıdan Prof. Dr. Burak Saltıkoğlu da şunları aktardı:

    "Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili önümüzdeki döneme ait görüşleri paylaştık. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Türkiye ekonomisine, farklı görüşler, farklı açılardan bakışlar… Bundan sonra Türkiye ekonomisine yönelik neler yapmalı, neler planlanıyor, son birkaç gündür basında da çıkan, sayın bakanın da vurguladığı noktalar, tekrar vurgulandı. Görüşlerin paylaşıldığı bir toplantı oldu."

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    Etiketler:
    para politikası, Bankacılık, köşe yazarı, akademisyen, ekonomi, Burak Saltıkoğlu, Şeref Oğuz, Berat Albayrak, İstanbul, Türkiye
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