Bakan Albayrak'ın düzenlediği ekonomi zirvesine kimler katıldı, hangi yorumlar yapıldı?

Deniz Gökçe, Kerem Alkin, Burak Saltoğlu, Burak Arzova, Erhan Aslanoğlu, Tahsin Yazar (Bakan Danışmanı), Ömer Demirhan (Bakan Danışmanı), Murat Sağman, Nurullah Gür, Şant Manukyan, Özcan Kadıoğlu, Bülent Aksu (Bakan Danışmanı), Ertuğrul Altan (Bakan Danışmanı), Erdal Sağlam, Atılım Murat, Cem Demiroğlu, Haluk Bürümcekçi, Cevdet Akçay ve Şeref Oğuz…
'BAKANIMIZ UZUN VE DETAYLI NOTLAR ALDI'
Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleşen toplantı, 2.5 saat sürdü. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Kerem Alkin, “Bugün gelen akademisyenler, dünya ekonomisindeki öncelikli başlıkların ne olduğunu, bunların küresel sistemde, Türkiye de dahil olmak üzere nasıl etkilerinin olabileceğini anlattı. Ve bunların, Türkiye için nasıl fırsata dönüştürüleceği konusunda tespitler yapıldı” dedi.
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'nun "Verimli bir buluşma olduğunu düşünüyorum. Sorunların çözümü konusunda neler yapılması planlanıyor, bunların paylaşıldığı bir toplantı oldu" ifadesini kullandığı toplantıdan Prof. Dr. Burak Saltıkoğlu da şunları aktardı:
"Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili önümüzdeki döneme ait görüşleri paylaştık. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Türkiye ekonomisine, farklı görüşler, farklı açılardan bakışlar… Bundan sonra Türkiye ekonomisine yönelik neler yapmalı, neler planlanıyor, son birkaç gündür basında da çıkan, sayın bakanın da vurguladığı noktalar, tekrar vurgulandı. Görüşlerin paylaşıldığı bir toplantı oldu."
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