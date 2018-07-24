Varank: Sanayinin yeni rotası dijitalleşme olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 55. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada dijitalleşme vurgusu yaptı. Varank, "Türkiye için bundan sonra 'sanayinin yeni rotası dijitalleşme' olacak. Üretimin ve pazarlamanın tüm aktörleri, dijitalleşme sürecinden paylarını alacak" diye konuştu.

TÜBİTAK başta olmak üzere Bakanlığın bütün kurumlarının Türkiye'nin teknoloji ve dijital hamlesine öncülük edeceğini söyleyen Varank, dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini ve bu değişimin merkezinde bilimden beslenen teknolojilerin bulunduğunu fakat bu anlayışın da artık yeterli olmadığını anlattı.

Varank, "Yüksek teknoloji ve katma değer odaklı üretim anlayışının önünü açacağız. Türkiye için bundan sonra 'sanayinin yeni rotası dijitalleşme' olacak. Dijital atılım süreci, önümüzdeki dönemin en belirleyici unsurlarından biri olacaktır. En büyük fabrikalardan en küçük KOBİ'lere kadar üretimin ve pazarlamanın bütün aktörleri, dijitalleşme sürecinden paylarını alacaklardır. Bu anlamda Bakanlık ve TÜBİTAK olarak bu süreçte aktif bir rol üstlenmek durumundayız. Özellikle KOBİ'lerimizin, dijital pazardan daha fazla pay alması için yeni destek ve teşvik paketleri hazırlayacağız. KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerini, teknoloji odaklı girişimlere ve KOBİ'lere yönlendirmeye devam edeceğiz. Dijital rekabette geriye düşmemek için altyapının tesisi, nitelikli Ar-Ge faaliyeti, nitelikli insan kaynağının artırılması gibi konularda titiz ve planlı çalışmaları hayata geçireceğiz" dedi.

TÜBİTAK'IN KAPILARI ARDINA KADAR AÇACAĞIZ



TÜBİTAK'ı bilgi üretme sürecinin en önemli enstrümanlarından biri olarak organize edeceklerini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Hızla değişen ve dönüşen dünyada elbette en önce TÜBİTAK kendini sadeleştirmeli ve güncellemeli. Firmalarımız, bilim dünyamız, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için çözüm ortağı bir TÜBİTAK inşa edeceğiz. Ar-Ge teşviklerindeki ve desteklerindeki süreçleri kısaltacağız. Firmalarımız, bilim dünyamız, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için 'çözüm ortağı bir TÜBİTAK' inşa edeceğiz. Ar-Ge teşviklerindeki ve desteklerindeki süreçleri kısaltacağız. Ürün ve sonuç odaklı destek mekanizmasını ön plana çıkaracağız. Nitelikli insan kaynağımız için TÜBİTAK'ın kapılarını ardına kadar açacağız."