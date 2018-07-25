Dolar/TL 4.86 seviyesinde

Dün Merkez Bankası'nın kararı sonrası 4.94'e kadar çıkan dolar/TL, bu sabah 4.86 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası, piyasanın genel beklentisinin aksine temmuz Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranını yüzde 17.75 'te sabit tuttu. Bankanın kararının ardından dolar atağa geçti.

Merkez'in kararını 4.76 TL seviyesinde bekleyen dolar/TL açıklamanın ardından hızla 4.94 TL sınırına yükseldi, borsa ise yüzde 3.5 kayıp yaşadı. Kur, sonrasında 4.90 seviyesinin altına indi. Euro ise 5.7828'i gördükten sonra 5.71 seviyelerine geriledi.

Dolar/TL bu sabah saat 09.05'te 4.8654 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL'de ise işlemler 5.6880 civarında fiyatlanıyor.

Dünya'nın aktardığına göre bankacılar, JP Morgan'ın ‘ağırlığını azalt' tavsiyesi verdiği raporun da etkisi ile TL varlıklardaki satış eğiliminin sürmesini bekliyor.